Дорофеева блеснула фигурой в костюме за 21 тысячу гривен (ФОТО)

Популярная исполнительница Надежда Дорофеева прогулялась по Киеву в новом костюме от грузинского дизайнера David Koma, похваставшись своими стройными ногами.

Надя Дорофеева (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько фотографий, на которых позирует в наряде ярко-салатового цвета, который состоит из вязаных мини-шортов в рубчик и укороченного кардигана. Трендовый верх с объемными рукавами украшен массивными блестящими пуговицами. Свой образ украинская певица дополнила черными высокими сапогами на массивной подошве.

Известно, что на официальном сайте бренда David Koma стоимость такого укороченного кардигана составляет более 14 тысяч гривен, а вот шорты можно приобрести за более 7 тысяч гривен. В целом салатовый костюм обошелся звезде в 21 400 гривен.

К слову, наряды от этого модельера обожает украинская поп-дива Тина Кароль, в ее гардеробе много платьев и костюмов этого бренда.

Напомним, 31-летняя известная артистка Надежда Дорофеева иногда экспериментирует со своей внешностью и предстает перед поклонниками в разных образах. Недавно знаменитость снова перекрасила волосы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская знаменитость Маша Ефросинина всегда восхищает публику своими роскошными нарядами и фестиваль "Украинская песня", где знаменитость была ведущей, не стал исключением. Для мероприятия звезда выбрала красивый наряд от бренда Milla Nova за 14 тысяч гривен.

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