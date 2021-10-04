Надя Дорофеева перекрасилась так, что сама испугалась (ФОТО)

31-летняя популярная артистка Надежда Дорофеева иногда экспериментирует со своей внешностью и предстает перед поклонниками в разных образах. Недавно знаменитость снова перекрасила волосы.

Надя Дорофеева (фото из открытых источников)

Певица продемонстрировала фотографии нового образа на своей странице в соцсети Instagram, признавшись, что когда утром зашла в ванную комнату, то испугалась, забив, что перекрасила волосы со светлого в темно-каштановый цвет. Особой деталью нового имиджа Нади Дорофеевой стала белая прядь.

Украинская звезда призналась, что испытывает стресс, когда что-то меняет в своей внешности, поэтому пока еще не привыкла к новой себе, ведь даже несколько убранных миллиметров кончиков волос дают ей ощущения кардинальных изменений.

Поклонники оценили новый имидж исполнительницы: "Надя, тебя очень подходит этот цвет", "Ты во всех цветах чудесна", "Мне очень нравиться новый цвет твоих волос! Ты красотка", "Ух-ты, тебе очень идет этот цвет волос!", "Мне одной кажется, что Наде с любыми волосами хорошо", "Очень красиво", — пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, украинская певица Dorofeeva поделилась снимками ню, сделанными на отдыхе в Турции. Там она отдыхает со своим мужем Владимиром Дантесом. Красавица успела наделать не только кучу фото в бикини, но и более откровенных. В частности, она позировала любимому топлес.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская исполнительница Надежда Дорофеева продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в стильном образе.

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