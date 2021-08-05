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Энистон раскрыла секрет своей стройности в 52 года

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла, как ей в 52 года удается поддерживать стройную фигуру

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудская красотка, звезда ситкома "Друзья" и "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон в свои 52 года поражает поклонников своей стройной и подтянутой фигурой. Издание Daily mail рассказало, что помогает знаменитости поддерживать себя в форме.

Энистон раскрыла секрет своей стройности в 52 года

Дженнифер Энистон / Фото Vital Proteins

Звезда "Друзей" рассказала, что придерживается правильного рациона, но в периоды стресса позволяет себе немного вредной пищи. Однако, Дженнифер умеет себя контролировать, потому что натренировала свою силу воли. Если у нее стресс и хочется съесть чипсов или шоколада, то она позволяет себе несколько кусочков. 

Еще актриса не употребляет алкогольные коктейли, пьет только чистые напитки без сахара и не более 3 бокалов в течение вечера. Энистон рассказала, что отказывается от различных сиропов, специй и других добавок, потому что чем вкуснее напиток, тем его сильнее и больше хочется пить.

Помимо правильного питания, голливудская актриса занимается также физической активностью, в частности пилатесом, кардио-тренировками, бегом и прыжками на батуте. 

Напомним, в одном из своих недавних интервью 52-летняя Дженнифер Энистон рассказала о личной жизни. Знаменитость призналась, что не пользуется приложениями для поиска идеального мужчины, наоборот, отдает предпочтение классическим знакомствам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в разговоре с ведущими программы "Smartless" Дженнифер Энистон рассказала, что последние несколько лет ее не отпускает мысль, что пора идти на пенсию. Также она добавила, что карьера отнимает у нее практически все силы, поэтому энергии становится все меньше. Чем планирует в дальнейшем заниматься актриса, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-9860817/Jennifer-Aniston-shares-15-15-15-workout-plan.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
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