Энистон раскрыла секрет своей стройности в 52 года

Голливудская красотка, звезда ситкома "Друзья" и "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон в свои 52 года поражает поклонников своей стройной и подтянутой фигурой. Издание Daily mail рассказало, что помогает знаменитости поддерживать себя в форме.

Дженнифер Энистон / Фото Vital Proteins

Звезда "Друзей" рассказала, что придерживается правильного рациона, но в периоды стресса позволяет себе немного вредной пищи. Однако, Дженнифер умеет себя контролировать, потому что натренировала свою силу воли. Если у нее стресс и хочется съесть чипсов или шоколада, то она позволяет себе несколько кусочков.

Еще актриса не употребляет алкогольные коктейли, пьет только чистые напитки без сахара и не более 3 бокалов в течение вечера. Энистон рассказала, что отказывается от различных сиропов, специй и других добавок, потому что чем вкуснее напиток, тем его сильнее и больше хочется пить.

Помимо правильного питания, голливудская актриса занимается также физической активностью, в частности пилатесом, кардио-тренировками, бегом и прыжками на батуте.

Напомним, в одном из своих недавних интервью 52-летняя Дженнифер Энистон рассказала о личной жизни. Знаменитость призналась, что не пользуется приложениями для поиска идеального мужчины, наоборот, отдает предпочтение классическим знакомствам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в разговоре с ведущими программы "Smartless" Дженнифер Энистон рассказала, что последние несколько лет ее не отпускает мысль, что пора идти на пенсию. Также она добавила, что карьера отнимает у нее практически все силы, поэтому энергии становится все меньше. Чем планирует в дальнейшем заниматься актриса, узнайте в нашем материале.

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