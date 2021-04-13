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Дженнифер Лопес больше не носит обручальное кольцо (ФОТО)

Известную актрису и певицу Дженнифер Лопес заметили без главного аксессуара - обручального кольца

сегодня, 18:30
Автор:

Светлана Шкурупий

51-летняя голливудская красотка Дженнифер Лопес засветила "тот самый палец", и наблюдательные фанаты не заметили на нем обручального кольца от Алекса Родригеса. Возможно, в звездной семье действительно наступил тяжелый период.

Дженнифер Лопес больше не носит обручальное кольцо (ФОТО)

Дженнифер Лопес (фото из открытых источников)

В прошлом месяце в сети появились слухи о том, что звезда фильмов "Начать сначала" и "Стриптизерши" разошлась с баскетболистом Алексом Родригесом. Причина их разрыва не была указана.

Однако спустя некоторое время голливудская звезда поспешила внести ясность в ситуацию и отметила, что сейчас их пара переживает непростой период, но они работают над этим. Похоже, что их отношения так и не наладились.

Дженнифер Лопес на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позирует в стильном наряде — белоснежном топе и спортивных брюках кремового цвета. Свой образ звезда подчеркнула массивными украшениями.

Внимательные фанаты не заметили на ее пальце главного аксессуара — обручального кольца, которое ей подарил возлюбленный Алекс Родригес несколько лет назад. До этого момента голливудская красотка ни разу его не снимала.

Напомним, что с баскетболистом Дженнифер Лопес начала встречаться три года назад, а в марте Алекс сделал ей предложение руки и сердца.

Миллионы поклонников ждали их роскошной свадьбы, которая должна была состояться этим летом, но пандемия коронавируса нарушила все планы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за карантина Дженнифер Лопес и Алекс Родригес несколько раз переносили свадьбу, а в конце 2020 года актриса заявила, что подумывает ее вовсе отменить. Она отметила, что для счастливой семейной жизни необязательно иметь штамп в паспорте.


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