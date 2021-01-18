Дженнифер Лопес призналась, делала ли «уколы красоты»

Дженнифер Лопес / Фото: ЕPA

Голливудскую знаменитость Дженнифер Лопес, которая недавно заявила, что хочет отменить свадьбу, обвинили в злоупотреблении ботоксом. Но звезда не стала молчать и ответила своим хейтремам.

Известно, что звезда фильма "Начни сначала" и "Стриптизерши" в прошлом году запустила собственный бренд косметики под названием JLo Beauty. И на днях на своей странице в Instagram она опубликовала видеоролик, в котором рассказала о преимуществах своего товара. Джей Ло решила прорекламировать маску для лица и показала, каким эффектом она обладает.

Но не все пользователи оценили продукт от JLo Beauty, более того, фолловеры обвинили 51-летнюю актрису в злоупотреблении ботоксом. "Ваши брови и лоб вообще не двигаются, когда вы говорите или хотите выразить эмоцию…вы определено делаете ботокс", "Со всеми своими пластическими операциями? Конечно, ты хорошо выглядишь", "Что ж, я уверен, что с ботоксом любой беспорядок на лице будет хорошо выглядеть", "Конечно, она делает ботокс. Ее лоб не двигался годами. Замороженный", — написали фолловеры.

Голливудскую знаменитость возмутила эта волна критики и она ответила своим хейтерам, что ни разу не делала "инъекции красоты" и какие-либо операции. Также актриса посоветовала людям быть добрее и не тратить время на то, чтобы унижать других.

Напомним, популярная актриса, звезда "Бандиток" Сальма Хайек ответила на обвинения в использовании ботокса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская артистка Ольга Полякова честно призналась, какие манипуляции делает со своим лицом, чтобы кожа оставалась молодой и красивой.

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