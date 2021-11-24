Дженнифер Лопес рассказала, хочет ли замуж в четвертый раз

52-летняя красотка, звезда фильма "Стриптизерши" Дженнифер Лопес рассказала, планирует ли вступать в брак в четвертый раз.

Дженнифер Лопес / Фото: @jlo

Как сообщает издание Today, американская знаменитость, несмотря на неудачный опыт в предыдущих отношениях, искреннее верит в крепкий брак и является романтической натурой. В интервью изданию, Джей Ло призналась, что пошла бы в четвертый раз под венец, потому что до сих пор верит в счастье, вопреки всему.

Также актриса рассказала, что несмотря на всемирную популярность, является простым человеком, у которого бывают взлеты и падения. Лопес подчеркнула, что, как и другие люди, она совершает ошибки, но гордится тем, к чему сейчас пришла и каким является человеком, мамой и артисткой.

Отметим, что в этом году должна была состояться роскошная свадьба Дженнифер Лопес и баскетболиста Алекса Родригеса. Но happy end так и не случился. Пара расторгла помолвку, а спустя две недели актриса возобновила романтические отношения с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. Сейчас они вместе и не скрывают своих романтических чувств друг к другу.

За плечами Дженнифер Лопес три брака. Первый она заключила в 1997 году с официантом Оджани Ноа, но они вместе прожили всего год. А с 2001 по 2002 год знаменитость была женой танцора Криса Джадда. В 2004 году Дженифер Лопес вышла замуж в третий раз за американского исполнителя Марка Энтони. От этого брака актриса воспитывает близнецов — сына Макса и дочь Эмми.

Напомним, 52-летняя голливудская знаменитость, звезда фильмов "Стриптизерши" и "Начни сначала" Дженнифер Лопес появилась в роскошном свадебном платье.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Алекс Родригес сказал об экс-невесте Дженнифер Лопес.

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