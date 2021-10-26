Дженнифер Лопес примеряла свадебное платье (ФОТО)

52-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Стриптизерши" и "Начни сначала" Дженнифер Лопес появилась в роскошном свадебном платье.

Дженнифер Лопес (фото из открытых источников)

В сети появились фотографии актрисы, где она идет в очень красивом пышном подвенечном платье, расшитом камнями, с длинным шлейфом и фатой. Но нет, голливудская звезда не вышла замуж за Бена Аффлека, а всего лишь снялась в новом фильме под названием "Первый встречный". Согласно сюжету, главная героиня перед свадьбой узнает об измене возлюбленного, после чего во время концерта попросила учителя математики женится на ней.

К слову, в новой комедийной киноленте вместе с Джей Ло также снялись Оуэн Уилсон ("Безбрачная неделя"), Сара Силверман ("Богема") и Джимми Фэллон ("Братья по оружию"). Роскошное платье, в котором актриса снялась в фильме, изготовил для нее ливанский модельер Зухаир Мурад.

Трейлер нового фильма с Дженнифер Лопес зрители смогут увидеть уже 17 ноября, а вот когда премьера — не сообщается.

Напомним, американская звезда Дженнифер Лопес стала одной из главных гостей показа Dolce & Gabbana Alta Moda, который состоялся в Венеции. Однако поездка красавицы не обошлось без конфуза. Так, 52-летняя Дженнифер Лопес прилетела в Италию несколькими днями ранее и попала в объектив папарацци в стильном образе, с которого забыла снять ценник.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бейсболист Алекс Родригес, ексбойфренд певицы Дженнифер Лопес, забрал назад подарок 2019 — красный автомобиль Porsche 911 GTS.

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