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Дженнифер Лопес примеряла свадебное платье (ФОТО)

Голливудская актриса, звезда «Стриптизерши» Дженнифер Лопес примеряла роскошное свадебное платье

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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52-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Стриптизерши" и "Начни сначала" Дженнифер Лопес появилась в роскошном свадебном платье. 

Дженнифер Лопес примеряла свадебное платье (ФОТО)

Дженнифер Лопес (фото из открытых источников)

В сети появились фотографии актрисы, где она идет в очень красивом пышном подвенечном платье, расшитом камнями, с длинным шлейфом и фатой. Но нет, голливудская звезда не вышла замуж за Бена Аффлека, а всего лишь снялась в новом фильме под названием "Первый встречный". Согласно сюжету, главная героиня перед свадьбой узнает об измене возлюбленного, после чего во время концерта попросила учителя математики женится на ней. 

К слову, в новой комедийной киноленте вместе с Джей Ло также снялись Оуэн Уилсон ("Безбрачная неделя"), Сара Силверман ("Богема") и Джимми Фэллон ("Братья по оружию"). Роскошное платье, в котором актриса снялась в фильме, изготовил для нее ливанский модельер Зухаир Мурад.

Трейлер нового фильма с Дженнифер Лопес зрители смогут увидеть уже 17 ноября, а вот когда премьера — не сообщается.

 

Напомним, американская звезда Дженнифер Лопес стала одной из главных гостей показа Dolce & Gabbana Alta Moda, который состоялся в Венеции. Однако поездка красавицы не обошлось без конфуза. Так, 52-летняя Дженнифер Лопес прилетела в Италию несколькими днями ранее и попала в объектив папарацци в стильном образе, с которого забыла снять ценник.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бейсболист Алекс Родригес, ексбойфренд певицы Дженнифер Лопес, забрал назад подарок 2019 — красный автомобиль Porsche 911 GTS. 

Читайте также, голливудская актриса Дженнифер Лопес дала первое интервью после воссоединения с Беном Аффлеком.


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