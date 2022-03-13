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Джим Керри появился на публике с новой девушкой (ФОТО)

Американский актер и комик Джим Керри недавно вышел в свет с новой девушкой: кто она, выяснить пока не удалось

сегодня, 04:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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60-летний популярный актер, звезда фильмов "Маска" и "Эйс Вентура" Джим Керри очень редко появляется на светских мероприятиях и ведет довольно затворнический образ жизни, поэтому о его личной жизни известно мало.

Джим Керри появился на публике с новой девушкой (ФОТО)

Джим Керри / фото: www.globallookpress.com

Тем не менее недавно американская знаменитость посетил вечеринку своего друга, режиссера Джада Апатоу и пришел на нее не один, а в компании девушки азиатской внешности. Кто она, пока не удалось выяснить, но, судя по фотографиям, их связывают близкие отношения.

Отметим, что долгое время звезда "Маски" не заводил романов из-за того, что случилось с его 28-летней бывшей возлюбленной. В 2015 году она покончила жизнь самоубийством, приняв большую дозу таблеток. В предсмертной записке она намекнула на то, что Джим Керри "сломал" ее как личность, хотя пара полгода как не состояла в отношениях.

А в 2019 году актер начал встречаться с Джинджер Гонзагой, которая младше его на 22 года. Однако не прошло и года, как пара объявила о своем расставании.

С тех пор о любовные отношения Джима Керри были загадкой, в одном из интервью он отметил, что его жизнь можно описать, как жизнь человека, предпочитающего изоляцию, но ему это нравится, хоть многим это покажется странным.

Джим Керри появился на публике с новой девушкой (ФОТО) - фото 2
Джим Керри появился на публике с новой девушкой (ФОТО) - фото 3

Напомним, популярный актер, звезда фильма "Брюс Всемогущий" Джим Керри назвалголливудскую актрису, которая стала любовью всей его жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, по информации СМИ, у основателя таких компаний, как Tesla и SpaceX Илона Маска появилась новая возлюбленная. Ею стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассет, получившая известность благодаря роли Бритни Спирс в биографической кинокартине о популярной певице.


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