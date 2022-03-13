Джим Керри появился на публике с новой девушкой (ФОТО)

60-летний популярный актер, звезда фильмов "Маска" и "Эйс Вентура" Джим Керри очень редко появляется на светских мероприятиях и ведет довольно затворнический образ жизни, поэтому о его личной жизни известно мало.

Джим Керри / фото: www.globallookpress.com

Тем не менее недавно американская знаменитость посетил вечеринку своего друга, режиссера Джада Апатоу и пришел на нее не один, а в компании девушки азиатской внешности. Кто она, пока не удалось выяснить, но, судя по фотографиям, их связывают близкие отношения.

Отметим, что долгое время звезда "Маски" не заводил романов из-за того, что случилось с его 28-летней бывшей возлюбленной. В 2015 году она покончила жизнь самоубийством, приняв большую дозу таблеток. В предсмертной записке она намекнула на то, что Джим Керри "сломал" ее как личность, хотя пара полгода как не состояла в отношениях.

А в 2019 году актер начал встречаться с Джинджер Гонзагой, которая младше его на 22 года. Однако не прошло и года, как пара объявила о своем расставании.

С тех пор о любовные отношения Джима Керри были загадкой, в одном из интервью он отметил, что его жизнь можно описать, как жизнь человека, предпочитающего изоляцию, но ему это нравится, хоть многим это покажется странным.

Напомним, популярный актер, звезда фильма "Брюс Всемогущий" Джим Керри назвалголливудскую актрису, которая стала любовью всей его жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, по информации СМИ, у основателя таких компаний, как Tesla и SpaceX Илона Маска появилась новая возлюбленная. Ею стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассет, получившая известность благодаря роли Бритни Спирс в биографической кинокартине о популярной певице.

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