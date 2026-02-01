Джонни Деппа не узнать: как выглядит 62-летний актер на съемках нового фильма (ФОТО)

62-летний Джонни Депп снова привлек внимание публики из-за поразительной трансформации на съемках нового фильма "Эбенезер: Рождественская песня". Фотографии с площадки, обнародованные Daily Mail, показывают актера в образе культового антигероя из повести Чарльза Диккенса Эбенезера Скруджа.

Джонни Депп неузнаваем на съемках нового фильма. Фото: Daily Mail

Классический роман Чарльза Диккенса 1843 года рассказывает о скупом старике, которого накануне Рождества посещают призраки прошлого, настоящего и будущего.

В новой экранизации Депп выглядит почти неузнаваемым. Длинные седые бакенбарды, синее парчовое пальто, черная кепка и сосредоточенная, сдержанная манера игры. На площадке Деппа заметили рядом с партнершей по фильму Андреа Райзборо. Между дублями актеры шутили и активно общались, что контрастирует с угрюмостью экранного образа.

Джонни Депп на съемках фильма "Эбенезер: Рождественская песня"

Джонни Депп на съемках фильма "Эбенезер: Рождественская песня"

Джонни Депп на съемках фильма "Эбенезер: Рождественская песня"

Проект имеет особое значение для Деппа. Это его первый крупнобюджетный фильм через несколько лет после громкого судебного процесса 2022 года, надолго отодвинувшего актера от голливудских студий. После камерной французской ленты "Фаворитка" возвращение в масштабное кино фанаты Деппа воспринимают как важный шаг в возобновлении его карьеры.

Помимо фильма "Эбенезер: Рождественская песня" у Джонни Деппа впереди запланировано еще несколько громких работ, в том числе боевик "Пьяница" с Пенелопой Крус и слухи о переговорах по поводу возможного камбэка Джека Воробья во франшизе "Пираты Карибского моря".

Премьера "Эбенезер: Рождественская песня" с Джонни Деппом ожидается в ноябре 2026 года.

