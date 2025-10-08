Ее называли "самой красивой девушкой в мире": как сегодня выглядит 24-летняя Тилан Блондо

Французская модель Тилан Блондо, которую еще в детстве называли "самой красивой девушкой в мире", снова привлекла внимание. 24-летняя звезда моды поразила своим изысканным образом во время Недели моды в Париже. В то же время она резко ответила критикам, обвинившим ее в пластических операциях.

"Самая красивая девушка в мире" Тилан Блондо. Фото из открытых источников

Тилан Блондо впервые появилась на подиуме в возрасте всего четырех лет, а уже в десять попала на обложку Vogue Enfants. Это сделало ее одной из самых молодых моделей, снимавшихся для культового журнала. После этого за Блондо закрепился статус "самой красивой девушки в мире", хотя сама фотосессия вызвала скандал, ведь многих шокировал взрослый образ девочки в макияже и роскошных платьях.

Несмотря на споры, карьера Тилан только набирала обороты. С годами она стала лицом ведущих брендов, снималась для Dior, L'Oréal и Dolce&Gabbana, а также пробовала себя в роли дизайнера. Ее Instagram сегодня насчитывает более 6,8 миллиона подписчиков, которые внимательно следят за каждым ее шагом модели.

На Неделе моды в Париже Блондо появилась на показе Miu Miu в естественном образе без чрезмерного макияжа, с длинными волнистыми волосами каштанового оттенка и прозрачными очками. Такой стиль контрастирует с ее ранним имиджем "голубоглазой блондинки" и подчеркивает зрелость и элегантность, с которой Тилан вошла во взрослую жизнь.

24-летняя Тилан Блондо, которую называли "самой красивой девушкой в мире". Фото: Stephen Crawshaw/SplashNews.com

Модель Тилан Блондо на Неделе моды в Париже. Фото: Stephen Crawshaw/SplashNews.com

Однако изменение образа Тилан Блондо вызвало дискуссию в соцсети, где модель обвинили в пластической операции. На эти слухи отреагировала 24-летняя девушка.

"Я устала от постоянных вопросов о своей внешности. Ничего с собой не делала. Сравните мои детские фото – все то же самое. Люди любят придумывать, но макияж и контуринг не означают, что я изменила лицо. Нам нужно прекратить эти спекуляции", — написала Блондо.

Тилан Блондо. Фото: Instagram/@thylaneblondeau

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эмма Стоун показала свое новое лицо. Хирург рассказал, делала ли актриса пластику.

Также "Комментарии" писали, что Шарлиз Терон проигнорировала Джонни Деппа на Неделе моды в Париже. В сеть попало курьезное видео.