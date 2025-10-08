Її називали "найкрасивішою дівчиною у світі": як сьогодні виглядає 24-річна Тілан Блондо

Французька модель Тілан Блондо, яку ще в дитинстві називали "найкрасивішою дівчиною у світі", знову привернула увагу. 24-річна зірка моди вразила своїм вишуканим образом під час Тижня моди в Парижі. Водночас вона різко відповіла критикам, які звинуватили її у пластичних операціях.

"Найкрасивіша дівчина у світі" Тілан Блондо. Фото з відкритих джерел

Тілан Блондо вперше з’явилася на подіумі у віці лише чотирьох років, а вже у десять потрапила на обкладинку Vogue Enfants. Це зробило її однією з наймолодших моделей, що знімалися для культового журналу. Після цього за Блондо закріпився статус "найкрасивішої дівчини у світі", хоча сама фотосесія викликала скандал, адже багатьох шокував дорослий образ дівчинки в макіяжі та розкішних сукнях.

Попри суперечки, кар’єра Тілан лише набирала обертів. З роками вона стала обличчям провідних брендів, знімалася для Dior, L'Oréal та Dolce & Gabbana, а також пробувала себе в ролі дизайнерки. Її Instagram сьогодні налічує понад 6,8 мільйона підписників, які уважно стежать за кожним її кроком моделі.

На цьогорічному Тижні моди в Парижі Блондо з’явилася на показі Miu Miu у природному образі без надмірного макіяжу, з довгим хвилястим волоссям каштанового відтінку та прозорими окулярами. Такий стиль контрастує з її раннім іміджем "блакитноокої білявки" й підкреслює зрілість та елегантність, з якою Тілан увійшла у доросле життя.

24-річна Тілан Блондо, яку називали "найкрасивішою дівчиною у світі". Фото: Stephen Crawshaw / SplashNews.com

Модель Тілан Блондо на Тижні моди у Парижі. Фото: Stephen Crawshaw / SplashNews.com

Однак зміна образу Тілан Блондо викликала дискусію у соцмережі, де модель почали звинувачувати у пластичній операції. На ці чутку відреагувала 24-річна дівчина.

"Я втомилася від постійних запитань про свою зовнішність. Нічого із собою не робила. Порівняйте мої дитячі фото — все те саме. Люди люблять вигадувати, але макіяж і контуринг не означають, що я змінила обличчя. Нам треба припинити ці спекуляції", — написала Блондо.

Тілан Блондо. Фото: Instagram/@thylaneblondeau

