Экс-участница группы Little Big найдена мертвой в квартире

В возрасте 39-лет скончалась бывшая солистка российской группы Little Big Анна Кастельянос. Тело артистки обнаружили в ее квартире в Санкт-Петербурге. Такой информацией поделился Telegram-канал Mash.

Анна Кастельянос / фото: Instagram

Известно, что следов насилия на теле обнаружено не было. По предварительным данным, исполнительница скончалась от сердечной недостаточности. В последнее время, по данным СМИ, Анна Кастельянос жаловалась на проблемы со здоровьем, в частности страдала радикулитом и сосудистым заболеванием головы. У нее была третья группа инвалидности и ряд хронических заболеваний.

Сообщается, что из-за болей в спине экс-солистка Little Big не могла вставать с кровати, поэтому за ней присматривали волонтеры. Один из них и обнаружил Анну мертвой в квартире.

Кастельянос входила в первый состав российской группы и выступала в ней с 2013 по 2014 год. Потом артистка была ведущей мероприятий, пробовала себя в роли актрисы и работала воспитательницей в детском саду. Свою популярность она получила благодаря необычной внешности, ее мать русская, а папа — кубинец. Рост певица не превышал 130 сантиметров, поэтому поклонники прозвали ее "маленькая мисс Счастье". По поводу своего роста Анна не комплексовала, а наоборот, своим примером показывала, что нужно любить и принимать себя.

Напомним, что украинская артистка, ведущая трэвел-шоу "Орел и решка" Алина Астровская впервые рассказала о том, как была на волоске от смерти из-за своего желания похудеть.

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