logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Экс-ведущую "Орла и Решки" депортировали из США из-за "вульгарной Библии"
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-ведущую "Орла и Решки" депортировали из США из-за "вульгарной Библии"

Бывшую ведущую "Орла и Решки" россиянку Василису Хвостову задержали в аэропорту Нью-Йорка и депортировали из США.

13 января 2026, 09:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Блогерку и бывшую ведущую российской версии тревел-шоу "Орел и Решка" Василису Хвостову не пустили в Соединенные Штаты и на короткое время поместили в иммиграционную тюрьму. Инцидент произошел во время паспортного контроля в аэропорту Нью-Йорка.

Экс-ведущую "Орла и Решки" депортировали из США из-за "вульгарной Библии"

Василису Хвостову депортировали из США. Фото из открытых источников

По информации российских СМИ, пограничников насторожило большое количество штампов в паспорте россиянки. После этого багаж Хвостовой направили на дополнительные проверки, во время которых офицеры обнаружили тетрадь с надписью "вульгарная Библия", а также BDSM-костюм. Дополнительные вопросы вызвала и активность блоггерши в социальных сетях.

"Потом он (пограничник) привязался к совершенно шутливому видео. На меня нацепили наручники. В конце допроса он говорит: "Вы нежелательны для США, и мы вам аннулируем визу. Пойдемте с нами, вы будете находиться в тюрьме для иммигрантов"", — рассказала Хвостова.

У Хвостовой изъяли телефон и проверили ее Instagram-аккаунт. В описании профиля сотрудники пограничной службы обратили внимание на фразу "7 лет секси-путешествий". После этого американская сторона аннулировала визу телеведущей. Хвостовую на один день поместили в иммиграционную тюрьму, а на следующий день депортировали в Европу.

Василиса Хвостова появилась на телевидении в 2018 году, а с 2020 по 2021 год была ведущей российской версии шоу "Орел и Решка". В 2022 году Хвостова покинула Россию и проживает в Испании. В 2023 году она заявила о смене профессии и сообщила, что работает стриптизершей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему украинская ведущая "Орла и Решки" Тодоренко выбрала Россию.

Также "Комментарии" писали, что в США требуют депортировать известную реперку Ники Минаж.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости