Экс-ведущую "Орла и Решки" депортировали из США из-за "вульгарной Библии"

Блогерку и бывшую ведущую российской версии тревел-шоу "Орел и Решка" Василису Хвостову не пустили в Соединенные Штаты и на короткое время поместили в иммиграционную тюрьму. Инцидент произошел во время паспортного контроля в аэропорту Нью-Йорка.

Василису Хвостову депортировали из США. Фото из открытых источников

По информации российских СМИ, пограничников насторожило большое количество штампов в паспорте россиянки. После этого багаж Хвостовой направили на дополнительные проверки, во время которых офицеры обнаружили тетрадь с надписью "вульгарная Библия", а также BDSM-костюм. Дополнительные вопросы вызвала и активность блоггерши в социальных сетях.

"Потом он (пограничник) привязался к совершенно шутливому видео. На меня нацепили наручники. В конце допроса он говорит: "Вы нежелательны для США, и мы вам аннулируем визу. Пойдемте с нами, вы будете находиться в тюрьме для иммигрантов"", — рассказала Хвостова.

У Хвостовой изъяли телефон и проверили ее Instagram-аккаунт. В описании профиля сотрудники пограничной службы обратили внимание на фразу "7 лет секси-путешествий". После этого американская сторона аннулировала визу телеведущей. Хвостовую на один день поместили в иммиграционную тюрьму, а на следующий день депортировали в Европу.

Василиса Хвостова появилась на телевидении в 2018 году, а с 2020 по 2021 год была ведущей российской версии шоу "Орел и Решка". В 2022 году Хвостова покинула Россию и проживает в Испании. В 2023 году она заявила о смене профессии и сообщила, что работает стриптизершей.

