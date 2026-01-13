logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Ексведучу "Орла і Решки" депортували з США через "вульгарну Біблію"
commentss НОВИНИ Всі новини

Ексведучу "Орла і Решки" депортували з США через "вульгарну Біблію"

Колишню ведучу "Орла і Решки" росіянку Василісу Хвостову затримали в аеропорту Нью-Йорка та депортували з США.

13 січня 2026, 09:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Блогерку та колишню ведучу російської версії тревел-шоу "Орел і Решка" Василісу Хвостову не впустили до Сполучених Штатів і на короткий час помістили до імміграційної в’язниці. Інцидент стався під час паспортного контролю в аеропорту Нью-Йорка.

Ексведучу "Орла і Решки" депортували з США через "вульгарну Біблію"

Василісу Хвостову депортували з США. Фото з відкритих джерел

За інформацією російських ЗМІ, прикордонників насторожила велика кількість штампів у паспорті росіянки. Після цього багаж Хвостової направили на додатковий огляд, під час якого офіцери виявили зошит з написом "вульгарна Біблія", а також BDSM-костюм. Додаткові питання викликала й активність блогерки в соціальних мережах.

"Потім він (прикордонник) причепився до абсолютно жартівливого відео. На мене начепили кайданки. Наприкінці допиту він каже: "Ви небажані для США, і ми вам анулюємо візу. Ходімо з нами, ви перебуватимете у в'язниці для іммігрантів"", — розповіла Хвостова.

У Хвостової вилучили телефон та перевірили її Instagram-акаунт. В описі профілю співробітники прикордонної служби звернули увагу на фразу "7 років сексі-подорожей". Після цього американська сторона анулювала візу телеведучої. Хвостову на один день помістили до імміграційної в’язниці, а вже наступного дня депортували до Європи.

Василіса Хвостова з’явилася на телебаченні у 2018 році, а з 2020 до 2021 року була ведучою російської версії шоу "Орел і Решка". У 2022 році Хвостова покинула Росію та проживає в Іспанії. У 2023 році вона заявила про зміну професії та повідомила, що працює стриптизеркою. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому українська ведуча "Орла та Решки" Тодоренко вибрала Росію.

Також "Коментарі" писали, що в США вимагають депортувати відому реперку Нікі Мінаж.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини