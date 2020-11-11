Экс-возлюбленная Брэда Питта показала себя без макияжа

27-летняя модель Николь Потуральски, с которой встречался голливудский красавчик Брэд Питт, показала, как выглядит ее лицо без грамма косметики.

Николь Потуральски | www.instagram.com/nico.potur/

Девушка в своем Instagram-аккаунте опубликовала несколько Stories, где предстала перед своими подписчиками в повседневном образе. На ней была кофточка синего цвета, массивная цепочка на шее и серьги в виде колец. Свой look она дополнила небрежным хвостиком. Модель показала, как выглядит без макияжа и "покривлялась" на камеру.

Стоит отметить, что Николь не стесняется демонстрировать свою естественную красоту и получает от подписчиков множество приятных комплиментов. "Какая ты красивая", "Идеальная девушка", "Великолепно", — комментируют фолловеры.

Напомним, что о романе актера Брэда Питта и немецкой модели стало известно в конце августа 2020 года, они вместе отдыхали на юге Франции. Но через два месяца пара рассталась.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Николь Потуральски состоит в браке с известным ресторатором, который знал о ее романе с голливудским актером, но никак ему не препятствовал, потому что у них с женой свободные отношения.

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