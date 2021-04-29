Елена Кравец удивила кардинальной сменой имиджа (ФОТО)

44-летняя известная актриса, звезда "Квартала 95" и "Женского квартала" Елена Кравец решила обновить свой имидж и сменила прическу.

Елена Кравец / фото: instagram.com/zhvl_official

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько фотографий, демонстрируя свой новый образ. Елена коротко подстригла волосы и сделала себе челку. Артистка отметила, что захотела перемен и поддалась влиянию весенней погоды.

"А я подстриглась! Психанула, как говорится!). Очень уж захотелось перемен!", — подписала Кравец свою публикацию.

Отметим, что звезда "Женского квартала" сделала себе удлиненный боб-каре на короткую стрижку, который сейчас в тренде.

К слову, публикация знаменитости собрала уже почти 45 тысяч лайков и восторженные комментарии от поклонников: "Минус 10 по паспорту!", "Так неожиданно и такая легкость", "Вам очень идет", "Шикарно!!! Как минимум 10 лет куда-то пропало", "Лена, супер! Вам очень идёт!", "Огооо, как кардинально", — отметили фолловеры.

Напомним, что весной многие мировые знаменитости также решились на обновления своего имиджа. Голливудская актриса Пенелопа Крус остригла свои роскошные локоны и сделала себе длинный боб с осветленными прядями. Такая прическа звезды вызвала настоящий фурор, поклонники отметили, что актриса выглядит моложе. А также на изменения во внешности решилась американская звезда Селена Гомес, которая из брюнетки перекрасилась в платиновую блондинку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудский красавчик Киану Ривз, который сейчас работает над четвертой частью научно-фантастического фильма "Матрица", кардинально сменил образ. Актер состриг свои черные волосы и бородку, однако, это никак не испортило его внешний вид.

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