logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Елена Тополя впервые рассказала, кто мог ее шантажировать сливом интимных видео
commentss НОВОСТИ Все новости

Елена Тополя впервые рассказала, кто мог ее шантажировать сливом интимных видео

Елена Тополя впервые рассказала о шантаже интимными видео, знакомстве с поклонником и возможной причастности людей из шоу-бизнеса.

15 февраля 2026, 07:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинская певица Елена Тополя впервые публично прокомментировала скандал с утечкой личных видео и рассказала, кто может стоять за попыткой шантажа. В интервью журналистке Рамине Эсхакзай артистка поделилась деталями знакомства с мужчиной, который, по ее словам, действовал по продуманной схеме.

Елена Тополя впервые рассказала, кто мог ее шантажировать сливом интимных видео

Елена Тополя. Фото из открытых источников

Елена Тополя рассказала, что история началась 10 декабря. Тогда неизвестный мужчина якобы случайно поцарапал ее автомобиль возле студии. По словам певицы, он сделал вид, что не узнал ее и после короткого разговора попросил оставить контакт. На тот момент артистка переживала развод с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополем, поэтому была открыта к новым знакомствам.

Новый поклонник быстро завоевал доверие: говорил на волновавшие ее темы, демонстрировал поддержку, предлагал полезные контакты и говорил комплименты.

"Я загорелась тем и поверила в то, что появился человек, который меня поддерживает в моих мечтах. Со всех сторон комплиментов насыпал, что я за всю жизнь свою не слышала столько. Вот возможно, как любая женщина, а особенно после развода, я повелась на что-то. Я свободна, я почувствовала, что я могу себе позволить, могу себе позволить общаться и не только общаться", – вспомнила певица.

Однако уже 10 января, по ее словам, она получила первые сообщения с угрозами. Мужчина, которого она впустила в свою жизнь, снял ее на скрытую камеру. После анализа ситуации артистка обратилась в полицию и начала сотрудничать со следствием.

Тополя убеждена, что даже в случае оплаты денег интимное видео все равно оказалось бы в сети. Она предполагает, что за схемой стоит организованная группа, связанная с шоу-бизнесом.

"Это профессионалы, точно крутящиеся в шоу-бизнесе и имеющие контакты людей. Это организовано точно какими-то не далекими от меня людьми. Есть один главный, а исполнители – команда людей, работающих в одну точку. Есть очень известная в кругах медиапространства женщина, точно там привлеченная. Она подчиняется некоторым. Я не имею права никого называть", — сказала Тополя.

Имен фигурантов артистка пока не называет из-за продолжающегося расследования, однако заявила, что впоследствии обнародует полученные письма и сообщения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Елена Тополя после шантажа интимным видео выдала календарь с деликатными фото.

Также "Комментарии" писали о том, откуда у Елены Тополи огромный шрам на животе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PlR4d9ECwa8
Теги:

Новости

Все новости