Елена Тополя впервые рассказала, кто мог ее шантажировать сливом интимных видео

Украинская певица Елена Тополя впервые публично прокомментировала скандал с утечкой личных видео и рассказала, кто может стоять за попыткой шантажа. В интервью журналистке Рамине Эсхакзай артистка поделилась деталями знакомства с мужчиной, который, по ее словам, действовал по продуманной схеме.

Елена Тополя. Фото из открытых источников

Елена Тополя рассказала, что история началась 10 декабря. Тогда неизвестный мужчина якобы случайно поцарапал ее автомобиль возле студии. По словам певицы, он сделал вид, что не узнал ее и после короткого разговора попросил оставить контакт. На тот момент артистка переживала развод с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополем, поэтому была открыта к новым знакомствам.

Новый поклонник быстро завоевал доверие: говорил на волновавшие ее темы, демонстрировал поддержку, предлагал полезные контакты и говорил комплименты.

"Я загорелась тем и поверила в то, что появился человек, который меня поддерживает в моих мечтах. Со всех сторон комплиментов насыпал, что я за всю жизнь свою не слышала столько. Вот возможно, как любая женщина, а особенно после развода, я повелась на что-то. Я свободна, я почувствовала, что я могу себе позволить, могу себе позволить общаться и не только общаться", – вспомнила певица.

Однако уже 10 января, по ее словам, она получила первые сообщения с угрозами. Мужчина, которого она впустила в свою жизнь, снял ее на скрытую камеру. После анализа ситуации артистка обратилась в полицию и начала сотрудничать со следствием.

Тополя убеждена, что даже в случае оплаты денег интимное видео все равно оказалось бы в сети. Она предполагает, что за схемой стоит организованная группа, связанная с шоу-бизнесом.

"Это профессионалы, точно крутящиеся в шоу-бизнесе и имеющие контакты людей. Это организовано точно какими-то не далекими от меня людьми. Есть один главный, а исполнители – команда людей, работающих в одну точку. Есть очень известная в кругах медиапространства женщина, точно там привлеченная. Она подчиняется некоторым. Я не имею права никого называть", — сказала Тополя.

Имен фигурантов артистка пока не называет из-за продолжающегося расследования, однако заявила, что впоследствии обнародует полученные письма и сообщения.

