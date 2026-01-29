Олена Тополя після шантажу інтимним відео видала календар з делікатними фото

Українська співачка Олена Тополя (раніше відома як Alyosha) відповіла на спробу шантажу інтимним відео публічним і символічним жестом. Артистка випустила мотиваційний календар з власними фотографіями. Проєкт став не лише мистецькою заявою, а й позицією проти насильства, тиску та порушення особистих кордонів.

Олена Тополя. Фото з відкритих джерел

У календарі Олена Тополя з’являється у чорному боді з написами на тілі "Моє тіло — мій голос", "Мій вибір", "Повага", "Безпека", "Сексуальність", "Різноманітність". За словами артистки, ці слова її відповідь на спроби змусити мовчати та соромитися.

"Цей календар народився з мого глибокого переконання, що кожна людина має право на свої кордони, на своє "так" і "ні", на свободу любити себе та своє тіло без сорому чи страху. Я написала важливі слова на своєму тілі, бо це мій голос, моя сила і мій вибір", — заявила Тополя.

Проєкт співачки був створений при партнерстві ГО "Дівчата" та адресований насамперед жінкам і має на меті підтримати тих, хто пережив тиск або приниження.

Нагадаємо, у ніч на 19 січня блогери та журналісти отримали листи з повідомленнями про наявність інтимного секс-відео співачки. Олена Тополя публічно підтвердила факт злочину та заявила про шантаж. Згодом правоохоронці затримали чоловіка, причетного до тиску на артистку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українські зірки відреагували на злите інтимне відео співачки Олени Тополі. Більшість підтримали українську артистку.

Також "Коментарі" писали, що Тарас Тополя прокоментував на злите інтимне відео колишньої дружини Олени.