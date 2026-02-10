Звідки в Олени Тополі величезний шрам на животі (ФОТО)

Українська співачка Олена Тополя, відома раніше під псевдонімом Alyosha, останнім часом усе частіше з’являється на фото без ретуші, зокрема відкрито демонструє помітний шрам на животі. Як з’ясувалося, це не косметичний дефект, а наслідок серйозної операції, яку артистка перенесла через проблеми зі здоров’ям.

Олена Тополя. Фото з відкритих джерел

Як виявилося Олена Тополя стикнулася з діастазом – це розходження прямих м’язів живота, яке часто виникає після вагітності. За словами Тополі, під час виношування третьої дитини м’язи розійшлися повністю, що змусило лікарів вдатися до хірургічного втручання. Під час операції їй встановили спеціальну сітку, яка стабілізувала черевну стінку.

Співачка зізнавалася, що тривалий час приховувала цю тему, однак узимку 2024 року вирішила говорити про неї відкрито. В одному з інтерв’ю Тополя зазначила, що після операції фізично більше не може народжувати, адже наступна вагітність становила б серйозну загрозу і для неї, і для дитини.

Артистка не приховує шрам і в соціальних мережах. Під час відпочинку в Карпатах вона опублікувала фото в бікіні, на якому чітко видно слід від операції.

Олена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Шрам також можна помітити на світлинах з авторського календаря, який Тополя випустила після гучного скандалу з інтимним відео.

Олена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger

З проблемами діастазу свого часу стикалися й інші відомі жінки, зокрема гімнастка Ганна Різатдінова, Санта Дімопулос, а також голлівудські зірки Дрю Беррімор і Сіара.

