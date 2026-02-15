Олена Тополя вперше розповіла, хто міг її шантажувати зливом інтимних відео

Українська співачка Олена Тополя вперше публічно прокоментувала скандал із витоком особистих відео та розповіла, хто може стояти за спробою шантажу. В інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай артистка поділилася деталями знайомства з чоловіком, який, за її словами, діяв за продуманою схемою.

Олена Тополя. Фото з відкритих джерел

Олена Тополя розповіла, що історія почалася 10 грудня. Тоді невідомий чоловік нібито випадково подряпав її авто біля студії. За словами співачки, він зробив вигляд, що не впізнав її, і після короткої розмови попросив залишити контакт. На той момент артистка переживала розлучення з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею, тому була відкритою до нових знайомств.

Новий залицяльник швидко завоював довіру: говорив на теми, які її хвилювали, демонстрував підтримку, пропонував корисні контакти та говорив компліменти.

"Я загорілася тим і повірила в те, що з'явилася людина, яка мене підтримує в моїх мріях. З усіх сторін компліментів насипав, що я за все життя своє не чула стільки. От можливо, як будь-яка жінка, а особливо після розлучення, я повелася на щось. Я вільна, я відчула, що я можу собі дозволити, можу собі дозволити спілкуватися і не тільки спілкуватися", — пригадала співачка.

Однак уже 10 січня, за її словами, вона отримала перші повідомлення з погрозами. Чоловік, якого вона впустила у своє життя, зняв її на приховану камеру. Після аналізу ситуації артистка звернулася до поліції та почала співпрацювати зі слідством.

Тополя переконана, що навіть у разі сплати грошей інтимне відео все одно опинилося б у мережі. Вона припускає, що за схемою стоїть організована група, пов’язана з шоубізнесом.

"Це професіонали, які точно крутяться в шоубізнесі й мають контакти людей. Це організовано точно якимись не далекими від мене людьми. Є один головний, а виконавці – команда людей, яка працює в одну точку. Є дуже відома в колах медіапростору жінка, яка точно там залучена. Вона підпорядковується декому. Я не маю права нікого називати", — сказала Тополя.

Імен фігурантів артистка поки не називає через триваюче розслідування, однак заявила, що згодом оприлюднить отримані листи та повідомлення.

