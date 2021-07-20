Эллерт впервые прокомментировал расставание с Мишиной

Победитель шоу "Холостячка", сценарист студии "95 квартал" Александр Эллерт высказался о разрыве отношений с главной героиней проекта, актрисой Ксенией Мишиной. Мужчина считает, что у нее "в голове огурцы осознанности", и он не в силах изменить это, пишет издание OBOZREVATEL.

Ксения Мишина и Александр Эллерт - фото из открытых источников

В своем Instagram-аккаунте комик обнародовал соответствующее сториз. Также известно, что Эллерт отправился в путешествие вместе с Ксенией и ее сыном Платоном, но вернулся домой уже один.

"Я понимаю, у некоторых ярость и возмущение, но под моими постами мы никого не обижаем. Спасибо всем. Я отправил родителей, я отправляюсь сам. У меня впереди 900 км невероятного путешествия. Поэтому всем хорошего дня. Крым наш!" – сказал Александр.

Напомним, что накануне актриса опубликовала пост в Instagram, в котором призналась, что разорвала отношения со своим избранником. По ее словам, она сама стала инициатором расставания.

Отметим, что в пост-шоу "Холостячка": жизнь после проекта", стало известно, что украинской актрисе Ксении Мишиной и комику Александру Эллерту удалось сохранить свои романтические отношения и пара осталась вместе. Ксения призналась, что как только выключились камеры, с тех пор они не расставались и жили вместе и очень счастливы. Влюбленные рассказали, что им сложно было скрывать свои отношения, хоть они и старались, но внимательные подписчики все подмечали.

Вся страна наблюдала за тем, как развиваются отношения первой украинской "холостячки" и Александра Эллерта. Недавно они наконец-то показали, какие сделали татуировки.





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