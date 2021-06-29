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Мишина и Эллерт сделали парные тату: что там изображено (ФОТО)

Украинская актриса Ксения Мишина и ее возлюбленные Александр Эллерт показали подписчикам, какие парные тату они сделали

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Вся страна продолжает наблюдать за тем, как развиваются отношения первой украинской "холостячки" Ксении Мишиной и Александра Эллерта. Недавно влюбленные наконец-то показали, какие они сделали татуировки.

Мишина и Эллерт сделали парные тату: что там изображено (ФОТО)

Мишина и Эллерт / фото: @ellert_a

На своей странице в Instagram актриса опубликовала фотографию, на котором лежит вместе со своим избранником на яхте, подняв ноги вверх. На их щиколотках можно заметить маленькие сердечки, у Ксении — красного цвета, а у Александра — зеленого. Символизм состоит в том, что в сообщениях они обмениваются друг с другом именно такими смайлами. 

Свой пост, который собрал более 100 тысяч лайков, Ксения подписала так: "По традиции прислали друг другу наши сердечки. Навсегда". 

Поклонники сразу же оценили татуировки влюбленных: "Какие же вы неистовые", "Да пусть же эти ножки шуруют по одной дорожке", "В вашем случае, две половинки нашли друг друга!", "Это очень красиво", "Вы — супер", "Теперь где бы вы не были, вы всегда друг у друга на пятках", — написали фолловеры.

К слову, парные тату они обещали сделать давно. Ксения Мишина еще на проекте "Холостяка" сказала, что, если в финале выберет Александра Эллерта, тогда они решатся на такой шаг. И вот обещание они сдержали.

Напомним, в апреле 2021 года в сети начали ходить слухи, что Александр Эллерт и Ксения Мишина расстались. Актриса удалила большинство фотографий с возлюбленным и отписалась от него в социальной сети Instagram. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в феврале 2021 года Ксения Мишина заинтриговала своим "беременным животом". Но позже стало известно, что это всего лишь шутка.


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