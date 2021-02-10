Еще один Панин: в Сети отреагировали на обнаженное фото телеведущего Остапчука

Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал снимок в социальной сети Instagram, после чего на него посыпался шквал гневных комментариев, передает "Гордон".

Владимир Остапчук - фото из открытых источников

На фото он изображен в обнаженном виде во время отдыха на Мальдивах. В кадре также есть женская рука, по данным издания, его супруги Кристины Горняк, которая держит киви, прикрывая интимные места Остапчука.

"А какой ты фрукт?", — спросил телеведущий у своих фолловеров.

Однако подписчики достаточно резко отреагировали на откровенный снимок Владимира Остапчука, некоторые из пользователей даже сравнивали телеведущего со скандальным российский актером Алексеем Паниным.

"Вова, ты классный, но сорри, так не подходит. Ты же отец двоих детей. Какой пример", "Еще один Панин! Жесть! Куда мы катимся!", "Капец срамота!!! Можно было это только жене показать?", "Креатив на жлобском уровне. На свадьбе наверное фотка была, жених на ладошке", — прокомментировали фотографию фолловеры.

Напомним, что ранее Остапчук рассказал, что у него было осложнение в виде атипичной пневмонии. При этом он отметил, что симптомов болезни у него не было, и только когда температура поднялась до 38,6 градусов, он отправился в больницу, где ему сделали рентген. Оказалось, что у ведущего поражено 30% легких.

Портал "Комментарии" также сообщал, что народная артистка Украины Тина Кароль опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме видеозапись, состоящую из двух снимков в стиле ню. На одном из них, в черно-белой гамме, Тина изображена обнаженной и прикрывающей голую грудь рукой, на втором – певица также без одежды сидит, скрестив перед собой ноги. Фотографии демонстрируются под одну из самых известных песен Кароль "Ноченька".

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