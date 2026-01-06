Микки Рурк резко отреагировал на сбор средств из-за финансовых проблем

Микки Рурк в фильме "Железный человек 2". Фото: Marvel Studios

Голливудский актер Микки Рурк публично подверг критике кампанию по сбору средств, созданную якобы для помощи ему в сложной финансовой ситуации. Речь идет о странице на платформе GoFundMe, которая появилась 4 января на фоне сообщений о возможном выселении 73-летнего актера из арендованного жилья из-за долга почти в 60 тысяч долларов.

Сбор денег инициировала команда Рурка. Страницу создала ассистентка его менеджера Кимберли Гайнс. В описании отмечалось, что кампания запущена с "полного разрешения" актера и преследует цель покрыть неотложные расходы на жилье. Только за двое суток удалось собрать более 102 тысяч долларов, что больше запланированной суммы.

После распространения информации о сборе в СМИ, Микки Рурк отреагировал резко негативно. В видеообращении в Instagram он назвал сбор "унизительным" и призвал поклонников не жертвовать деньги, а тем, кто уже внес вклад требовать их возвращения.

"Что-то случилось... Я очень разочарован, растерян и не понимаю... Кто-то создал для меня какой-то сбор. Если бы мне нужны были деньги, я бы не просил ни одной проклятой милостыни. Я бы лучше сунул пистолет себе в жопу и нажал на курок. Это очень позорно. Это унизительно", – сказал Рурк.

После слов Рурка его менеджер Кимберли Гайнс в комментарии The Hollywood Reporter подтвердила, что кампания является легитимной и создана без намерения обмана. По ее словам, все средства назначались исключительно актеру, а в случае его отказа будут возвращены донорам.

"GoFundMe был создан для Микки. Если Микки сейчас не захочет этих денег и решит: "Я не хочу помощи, это как благотворительность", деньги будут возвращены... У него даже нет ключа от дома. Мы организовать для него новую квартиру. Все это оплачивает его руководящая команда, то есть я", — сказала Гайнс.

Несмотря на скандал, ситуация может иметь неожиданно положительный эффект. По словам Гайнс, после огласки Микки Рурк получил сразу несколько предложений по съемкам в кино. Как пояснила менеджер, это произошло впервые за длительное время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Микки Рурк оказался в сложной финансовой ситуации.

Также "Комментарии" писали, что лысый Микки Рурк обеспокоил фанатов. Актер изменился до неузнаваемости на новых фото.