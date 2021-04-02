logo
Русский Українська

BTC/USD

59968.89

ETH/USD

2000.84

LTC/USD

206.84

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Фанаты заметили округлившийся живот на фото у Каменских: поздравляют с беременностью
commentss НОВОСТИ Все новости

Фанаты заметили округлившийся живот на фото у Каменских: поздравляют с беременностью

На снимке артистка позирует у моря

сегодня, 11:47
Автор:

Елизавета Черных

Вчера, 1 апреля, популярная украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками снимком в Instagram. Артистка позирует на беру моря в костюме с мини-юбкой и блузкой, передает издание "Гордон". 

Фанаты заметили округлившийся живот на фото у Каменских: поздравляют с беременностью

Настя Каменских - фото из открытых источников

По мнению подписчиков исполнительницы, на ее новой фотографии виден округлившийся живот. Некоторые фанаты уже поспешили поздравлять звезду с грядущим пополнением. 


"Поздравляю с беременностью!", "Животик, ты ли это?", "Похоже на то", "Я тоже заметила маленький животик. Неужели?", — пишут поклонники певицы в комментариях под снимком. 

Напомним, что вчера украинская рэперша Alyona Alyona опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию с круглым животом и заявила, что они с возлюбленным ждут ребенка, предложив подписчикам выбрать имя для первенца. При этом большинство поклонников певицы скептически отреагировали на новость, тут же назвав ее хорошим первоапрельским розыгрышем.  Однако были и те, кто поверил в новость о беременности и поздравил певицу.

Интернет-издание "Комментарии" также писало, что 55-летний российский певец Валерий Меладзе и его 41-летняя супруга, экс-участница "ВИА Гры" Альбина Джанабаева объявили, что скоро снова станут родителями. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует в темном длинном платье, демонстрирующем округлившийся животик. Очевидно, что певица уже на третьем триместре беременности, так что прибавление в семье ожидается очень скоро. Сама Альбина не стала ничего рассказывать, а свой пост коротко подписала: "В ожидании" и поставила эмодзи в виде красного сердечка.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gordonua.com/bulvar/news/pozdravlyayu-s-beremennostyu-zhivotik-kamenskih-prinimaet-pozdravleniya-s-gryadushchim-popolneniem-v-seme-1546889.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ