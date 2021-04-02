Фанаты заметили округлившийся живот на фото у Каменских: поздравляют с беременностью

Вчера, 1 апреля, популярная украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками снимком в Instagram. Артистка позирует на беру моря в костюме с мини-юбкой и блузкой, передает издание "Гордон".

Настя Каменских - фото из открытых источников

По мнению подписчиков исполнительницы, на ее новой фотографии виден округлившийся живот. Некоторые фанаты уже поспешили поздравлять звезду с грядущим пополнением.





"Поздравляю с беременностью!", "Животик, ты ли это?", "Похоже на то", "Я тоже заметила маленький животик. Неужели?", — пишут поклонники певицы в комментариях под снимком.

Напомним, что вчера украинская рэперша Alyona Alyona опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию с круглым животом и заявила, что они с возлюбленным ждут ребенка, предложив подписчикам выбрать имя для первенца. При этом большинство поклонников певицы скептически отреагировали на новость, тут же назвав ее хорошим первоапрельским розыгрышем. Однако были и те, кто поверил в новость о беременности и поздравил певицу.

Интернет-издание "Комментарии" также писало, что 55-летний российский певец Валерий Меладзе и его 41-летняя супруга, экс-участница "ВИА Гры" Альбина Джанабаева объявили, что скоро снова станут родителями. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует в темном длинном платье, демонстрирующем округлившийся животик. Очевидно, что певица уже на третьем триместре беременности, так что прибавление в семье ожидается очень скоро. Сама Альбина не стала ничего рассказывать, а свой пост коротко подписала: "В ожидании" и поставила эмодзи в виде красного сердечка.





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