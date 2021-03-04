Финалист «Холостячки» рассказал, как пережил отказ Мишиной



















Бизнесмен Алексей Тригубенко, который не получил от Ксении Мишиной заветное "да" в финале проекта "Холостячка", рассказал, как переживал ее отказ и готов ли сейчас завязать новые отношения.

Алексей Тригубенко / Instagram / @aleksey_trygubenko

Алексей Тригубенко стал любимчиком проекта, многие женщины надеялись, что именно его выберет Ксения Мишина в финале "Холостячки", ведь бизнесмен покорил всей своей искренностью, надежностью и было видно, что он влюблен в главную героиню. Но актриса выбрала другого.

В программе "Звездный путь" Алексей рассказал, что чувствовал в тот момент:

"Ну, такая боль, пустота, чувство утраты чего-то, потому что ты сильно вкладываешься, погружаешься в эти отношения...Есть только ты, эти отношения, и твои чувства", — отметил бизнесмен.

Финалист проекта нелегко воспринял и переживал ее отказ и боялся, чтобы со временем ему не стало еще хуже. Но свою любовь, заботу и теплоту он отдавал близким людям, и именно семья помогла Алексею справиться с неразделенной любовью.

Тригубенко отметил, что не держит обиду на Ксению Мишину и желает им с Эллертом гармоничных отношений, но не следит за их жизнью и отписался от актрисы в Instagram. Сейчас он готов абсолютно к новым отношениям и рассказал о своем типаже девушки: "Для меня важно, чтобы она была красива и любила меня", — подытожил Алексей.

Напомним, что финалист "Холостячки" 32-летний Алексей Тригубенко поделился секретом успеха, который точно работает.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что завтра, 5 марта, в Украине стартует новый сезон "Холостяка" и главный герой Михаил Заливако рассказал, какую девушку он выберет на проекте.

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