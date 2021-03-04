logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.03.2021

BTC/USD

49805.76

ETH/USD

1592.68

LTC/USD

186.88

НБУ 04.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Финалист «Холостячки» рассказал, как пережил отказ Мишиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Финалист «Холостячки» рассказал, как пережил отказ Мишиной

Алексей признался, что после «Холостячки» ему было тяжело

сегодня, 17:45
Автор:

Светлана Шкурупий








Бизнесмен Алексей Тригубенко, который не получил от Ксении Мишиной заветное "да" в финале проекта "Холостячка", рассказал, как переживал ее отказ и готов ли сейчас завязать новые отношения.

Финалист «Холостячки» рассказал, как пережил отказ Мишиной

Алексей Тригубенко / Instagram / @aleksey_trygubenko

Алексей Тригубенко стал любимчиком проекта, многие женщины надеялись, что именно его выберет Ксения Мишина в финале "Холостячки", ведь бизнесмен покорил всей своей искренностью, надежностью и было видно, что он влюблен в главную героиню. Но актриса выбрала другого.

В программе "Звездный путь" Алексей рассказал, что чувствовал в тот момент:

"Ну, такая боль, пустота, чувство утраты чего-то, потому что ты сильно вкладываешься, погружаешься в эти отношения...Есть только ты, эти отношения, и твои чувства", — отметил бизнесмен.

Финалист проекта нелегко воспринял и переживал ее отказ и боялся, чтобы со временем ему не стало еще хуже. Но свою любовь, заботу и теплоту он отдавал близким людям, и именно семья помогла Алексею справиться с неразделенной любовью. 

Тригубенко отметил, что не держит обиду на Ксению Мишину и желает им с Эллертом гармоничных отношений, но не следит за их жизнью и отписался от актрисы в Instagram. Сейчас он готов абсолютно к новым отношениям и рассказал о своем типаже девушки: "Для меня важно, чтобы она была красива и любила меня", — подытожил Алексей.

Напомним, что финалист "Холостячки" 32-летний Алексей Тригубенко поделился секретом успеха, который точно работает. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что завтра, 5 марта, в Украине стартует новый сезон "Холостяка" и главный герой Михаил Заливако рассказал, какую девушку он выберет на проекте.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ