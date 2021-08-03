Голая и в золоте: Кайли Дженнер взбудоражила Сеть новым фото

23-летняя американская знаменитость Кайли Дженнер любит хвастаться своими пышными формами, поэтому часто публикует в сети откровенные снимки. Но ее новый кадр произвел настоящий фурор.

Кайли Дженнер (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram Кайли показала снимок, на котором позирует топлес, прикрыв пышный бюст руками, а ее тело почти полностью покрыто специальной золотой краской. Свой образ знаменитость дополнила массивными серьгами, эффектным макияжем в нюдовых тонах, подчеркнув глаза с помощью длинных стрелок, а волосы распустила.

В публикации, которая меньше чем за сутки собрала почти 10 миллионов лайков, Кайли Дженнер сообщила, что через 8 дней у нее день рождение и по этому случаю она запустит новую коллекцию своего бьюти-бренда Kylie Cosmetics. Пикантный снимок знаменитости является частью ее рекламной кампании.

"Вау", "Богиня", "Очень горячо", "Золотая девочка", "Ого, золотая королева", "Красивая фотография", "Убийственный взгляд", "Самая красивая девушка", — отметили фолловеры в комментариях.





Напомним, что популярная модель Кайли Дженнер "перевоплотилась" в кобру и восхитила своих поклонников. Бизнес-вумен позировала в обтягивающем комбинезоне коричневого цвета и сексуальном боди темно-зеленого оттенка со змеиным принтом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская знаменитость в своем интервью для YouTube-канала блогера Джеймса Чарльза честно рассказала, по каким причинам она не хочет показывать поклонникам настоящую себя. Дело в том, что огромное количество негативных комментариев и критики в ее адрес заставили звезду сомневаться в себе, постоянно прячась за тем образом, который она создала.

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