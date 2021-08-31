У Шэрон Стоун умер маленький племянник: известна причина

В семье известной американской актрисы, звезды фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун случилась беда. На своей странице в Instagram знаменитость написала, что у нее умер племянник, которому было всего 11 месяцев.

Шэрон Стоун / Фото: Legion-Media.ru

Шэрон написала, что через месяц мальчику, которого звали Ривер Стоун, должен был исполниться годик, но ребенок не дожил до этого события. 11-месячный племянник звезды скончался в медицинском учреждении от отказа всех внутренних органов.

На память о мальчике звезда "Основного инстинкта" опубликовала в социальной сети нежное видео, на котором он запечатлен. Ролик сопровождает песня Эрика Клэптона – Tears in Heaven ("Слезы в небесах").

На ее утраты отреагировали многие мировые знаменитости, в частности звезда "Зачарованных" Алиса Милано, певец Билли Портер и американская актриса Мелани Гриффит. Они выразили свои соболезнования и написали слова поддержки.

Известно, что племянника Шэрон Стоун госпитализировали в больницу 27 августа утром в критическом состоянии. У 11-месячного Ривера была обнаружена полиорганная недостаточность – отказ большинства органов или их систем. Ребенок находился под аппаратом ИВЛ и боролся за жизнь несколько дней.

Напомним, что 63-летняя актриса, звезда кинолент "Вспомнить все" и "Основной инстинкт" Шэрон Стоун восхитила публику своим нарядом на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Знаменитость появилась в платье от Dolce & Gabbana.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что знаменитость Шэрон Стоун показала подтянутую фигуру в сексуальном бикини желтого цвета. Поклонники были в восторге.

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