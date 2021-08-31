logo
Русский Українська

BTC/USD

47351.87

ETH/USD

3331.91

LTC/USD

170.72

USD/UAH

26.98

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона У Шэрон Стоун умер маленький племянник: известна причина
commentss НОВОСТИ Все новости

У Шэрон Стоун умер маленький племянник: известна причина

Голливудская актриса Шэрон Стоун поделилась с подписчиками трагической новостью: у нее умер 11-месячный племянник

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В семье известной американской актрисы, звезды фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун случилась беда. На своей странице в Instagram знаменитость написала, что у нее умер племянник, которому было всего 11 месяцев.

У Шэрон Стоун умер маленький племянник: известна причина

Шэрон Стоун / Фото: Legion-Media.ru

Шэрон написала, что через месяц мальчику, которого звали Ривер Стоун, должен был исполниться годик, но ребенок не дожил до этого события. 11-месячный племянник звезды скончался в медицинском учреждении от отказа всех внутренних органов. 

На память о мальчике звезда "Основного инстинкта" опубликовала в социальной сети нежное видео, на котором он запечатлен. Ролик сопровождает песня Эрика Клэптона – Tears in Heaven ("Слезы в небесах").

На ее утраты отреагировали многие мировые знаменитости, в частности звезда "Зачарованных" Алиса Милано, певец Билли Портер и американская актриса Мелани Гриффит. Они выразили свои соболезнования и написали слова поддержки.

Известно, что племянника Шэрон Стоун госпитализировали в больницу 27 августа утром в критическом состоянии. У 11-месячного Ривера была обнаружена полиорганная недостаточность – отказ большинства органов или их систем. Ребенок находился под аппаратом ИВЛ и боролся за жизнь несколько дней.

Напомним, что 63-летняя актриса, звезда кинолент "Вспомнить все" и "Основной инстинкт" Шэрон Стоун восхитила публику своим нарядом на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Знаменитость появилась в платье от Dolce & Gabbana.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что знаменитость Шэрон Стоун показала подтянутую фигуру в сексуальном бикини желтого цвета. Поклонники были в восторге.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ