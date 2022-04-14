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Голливудский актер в Польше готовит борщ для беженцев из Украины (ФОТО)

Известный актер Лев Шрайбер сейчас находится на украино-польской границе и помогает готовить еду для наших беженцев

сегодня, 04:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Украину в войне против Российской Федерации поддерживает множество стран и всемирно известных людей. Некоторые из них стали волонтерами и напрямую решили помогать нашим гражданам. Так сделал и 54-летний голливудский актер Лев Шрайбер, у которого украинское происхождение.

Голливудский актер в Польше готовит борщ для беженцев из Украины (ФОТО)

Лев Шрайбер (фото из открытых источников)

Звезда "Людей икс" сообщил на своей странице в Instagram, что находится на украино-польской границе и помогает беженцам. Он присоединился к звездной команде поваров World Central Kitchen и теперь готовит еду для наших граждан, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Уже с первого дня Шрайберу посчастливилось готовить настоящий украинский борщ. Он особенно этому рад, ведь имеет украинские корни по материнской линии (его дедушка был эмигрантом из Украины). К тому же новые коллеги актера уже отметили его ловкость в нарезке ингредиентов и наградили памятным значком.

Голливудский актер активно делится своими впечатлениями в соцсетях и призывает своих фанатов продолжать помогать украинцам. Он оставил на странице ссылки на онлайн ресурсы, куда можно отправить деньги, которые пойдут на помощь беженцам.

Голливудский актер в Польше готовит борщ для беженцев из Украины (ФОТО) - фото 2

Напомним, что американская актриса, звезда популярного сериала "Игры престолов" Эмилия Кларк также поддержала Украину и призвала поклонников помочь нашей стране. Звезда позировала в футболке с желто-голубым сердцем и оставила в публикации ссылку на адрес организации, куда можно переслать деньги и помочь украинским беженцам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие мировые знаменитости, посетившие церемонию вручения "Оскара-2022" выразили свою поддержку Украине в борьбе с агрессором.


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