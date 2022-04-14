Голливудский актер в Польше готовит борщ для беженцев из Украины (ФОТО)

Украину в войне против Российской Федерации поддерживает множество стран и всемирно известных людей. Некоторые из них стали волонтерами и напрямую решили помогать нашим гражданам. Так сделал и 54-летний голливудский актер Лев Шрайбер, у которого украинское происхождение.

Лев Шрайбер (фото из открытых источников)

Звезда "Людей икс" сообщил на своей странице в Instagram, что находится на украино-польской границе и помогает беженцам. Он присоединился к звездной команде поваров World Central Kitchen и теперь готовит еду для наших граждан, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Уже с первого дня Шрайберу посчастливилось готовить настоящий украинский борщ. Он особенно этому рад, ведь имеет украинские корни по материнской линии (его дедушка был эмигрантом из Украины). К тому же новые коллеги актера уже отметили его ловкость в нарезке ингредиентов и наградили памятным значком.

Голливудский актер активно делится своими впечатлениями в соцсетях и призывает своих фанатов продолжать помогать украинцам. Он оставил на странице ссылки на онлайн ресурсы, куда можно отправить деньги, которые пойдут на помощь беженцам.





Напомним, что американская актриса, звезда популярного сериала "Игры престолов" Эмилия Кларк также поддержала Украину и призвала поклонников помочь нашей стране. Звезда позировала в футболке с желто-голубым сердцем и оставила в публикации ссылку на адрес организации, куда можно переслать деньги и помочь украинским беженцам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие мировые знаменитости, посетившие церемонию вручения "Оскара-2022" выразили свою поддержку Украине в борьбе с агрессором.

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