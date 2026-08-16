Хэлли Берри отпраздновала 60 лет: показала горячие фото в тропиках (ФОТО)

Хэлли Берри. Фото: instagram/halleberry

Голливудская актриса Хэлли Берри 14 августа отпраздновала 60-летие. Юбилей звезда решила провести вдали от шумного Голливуда, а именно в тропической локации вместе со своим любимым, музыкантом Ваном Гантом.

По случаю дня рождения Берри опубликовала в соцсетях фотографии по отдыху. Актриса с юмором отнеслась к юбилейной дате, оставив под снимками краткую подпись: "Сегодня… мне на все плевать!".

На обнародованных кадрах Хэлли Берри позирует в коротком красно-черном халате с цветочным принтом и кружевом. Актриса продемонстрировала непринужденный образ и атмосферу своего тропического отдыха.

Хелли Берри родилась 14 августа 1966 года в Кливленде, штат Огайо. Свою карьеру она начала как модель, а в конце 1980-х начала появляться в кино и на телевидении.

Всемирную популярность актрисе принесли роли в фильмах "Бумеранг", "Люди Икс", "Люди Икс 2", "Готика", "Пароль "Рыба-меч"" и "Женщина-кошка".

Одной из важнейших работ в ее карьере стала роль Летиции Масгроув в драме "Бал монстров". Именно за эту роль в 2002 году Берри получила премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль". Она стала первой афроамериканкой, получившей эту награду. Кроме "Оскара", Хелли Берри является лауреаткой премий "Золотой глобус" и "Эмми". В 2007 году ее имя появилось на Голливудской аллее славы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Хэлли Берри поразила фанатов в золотом бикини и очках на отдыхе.

Также "Комментарии" писали, что украинская актриса 59-летняя Ольга Сумская показала свои обнаженные фото в постели без макияжа.