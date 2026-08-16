Геллі Беррі відсвяткувала 60 років: показала гарячі фото у тропіках (ФОТО)

Голлівудська акторка Геллі Беррі 14 серпня відсвяткувала 60-річчя. Ювілей зірка вирішила провести далеко від галасливого Голлівуду, а саме у тропічній локації разом зі своїм коханим, музикантом Ваном Гантом.

Геллі Беррі. Фото: instagram / halleberry

З нагоди дня народження Беррі опублікувала в соцмережах фотографії з відпочинку. Акторка з гумором поставилася до ювілейної дати, залишивши під знімками короткий підпис: "Сьогодні… мені на все начхати!".

На оприлюднених кадрах Геллі Беррі позує у короткому червоно-чорному халаті з квітковим принтом і мереживом. Акторка продемонструвала невимушений образ та атмосферу свого тропічного відпочинку.

Геллі Беррі народилася 14 серпня 1966 року в Клівленді, штат Огайо. Свою кар'єру вона розпочала як модель, а наприкінці 1980-х років почала з'являтися у кіно та на телебаченні.

Всесвітню популярність акторці принесли ролі у фільмах "Бумеранг", "Люди Ікс", "Люди Ікс 2", "Готика", "Пароль "Риба-меч"" та "Жінка-кішка".

Однією з найважливіших робіт у її кар'єрі стала роль Летиції Масґроув у драмі "Бал монстрів". Саме за цю роль у 2002 році Беррі отримала премію "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль". Вона стала першою афроамериканкою, яка здобула цю нагороду. Крім "Оскара", Геллі Беррі є лауреаткою премій "Золотий глобус" та "Еммі". У 2007 році її ім'я з'явилося на Голлівудській алеї слави.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Геллі Беррі вразила фанатів у золотому бікіні.

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