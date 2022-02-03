Хейли Бибер назвала причину, по которой сейчас не хочет детей

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Светлана Шкурупий
25-летняя
модель Хейли Бибер стала звездой нового выпуска глянцевого журнала WSJ.
Magazine, в интервью которому ответила на вопрос, волнующий миллионы
фанатов. Жена Бибера объяснила, почему не спешит становиться мамой.
Хейли Бибер / Фото: @haileybieber
Американская
знаменитость объяснила, что сейчас они с супругом не спешат заводить наследников,
потому что не готовы к этому. Хейли отметила, что попытки будут в
ближайшие пару лет, но точно не в 2022 году, потому что это было бы не вовремя.
Звезда
добавила, что считает себя слишком молодой для материнства и сейчас она больше
сосредоточена на своей карьере, у нее много планов, которые она хочет
реализовать. Также Хейли сказала, что у Джастина в этом году начинается
масштабный тур под названием "Justice" и он продлится до марта 2023
года. И она впервые хочет отправиться с ним.
Напомним,
что 25-летняя американская звезда Хейли Бибер поразила своей стройной фигурой в
новой рекламной кампании всемирно известного бренда Victoria's Secret.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что популярный канадский исполнитель
Джастин Бибер откровенно рассказал, как готовился сделать возлюбленной
предложение руки и сердца. Певец признался, что очень бояться женитьбы,
потому что не знал, сможет ли взять на себя ответственность за семью и прожить
с одним человеком всю жизнь.
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также, что в августе 2020 года известный исполнитель Джастин Бибер сделал своей возлюбленной Хейли роскошный подарок. Певец приобрел коттедж в Беверли-Хиллз —
одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса почти за 26 млн долларов.
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