Хейли Бибер назвала причину, по которой сейчас не хочет детей

25-летняя модель Хейли Бибер стала звездой нового выпуска глянцевого журнала WSJ. Magazine, в интервью которому ответила на вопрос, волнующий миллионы фанатов. Жена Бибера объяснила, почему не спешит становиться мамой.

Хейли Бибер / Фото: @haileybieber

Американская знаменитость объяснила, что сейчас они с супругом не спешат заводить наследников, потому что не готовы к этому. Хейли отметила, что попытки будут в ближайшие пару лет, но точно не в 2022 году, потому что это было бы не вовремя.

Звезда добавила, что считает себя слишком молодой для материнства и сейчас она больше сосредоточена на своей карьере, у нее много планов, которые она хочет реализовать. Также Хейли сказала, что у Джастина в этом году начинается масштабный тур под названием "Justice" и он продлится до марта 2023 года. И она впервые хочет отправиться с ним.

Напомним, что 25-летняя американская звезда Хейли Бибер поразила своей стройной фигурой в новой рекламной кампании всемирно известного бренда Victoria's Secret. Знаменитость позировала перед камерами в трех комплектах нижнего белья из эластичного шелка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярный канадский исполнитель Джастин Бибер откровенно рассказал, как готовился сделать возлюбленной предложение руки и сердца. Певец признался, что очень бояться женитьбы, потому что не знал, сможет ли взять на себя ответственность за семью и прожить с одним человеком всю жизнь.

Читайте также, что в августе 2020 года известный исполнитель Джастин Бибер сделал своей возлюбленной Хейли роскошный подарок. Певец приобрел коттедж в Беверли-Хиллз — одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса почти за 26 млн долларов.

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