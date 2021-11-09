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Жена Бибера стала новым лицом Victoria's Secret (ФОТО)

Американская модель Хейли Бибер стала лицом новой рекламной кампании бренда нижнего белья Victoria's Secret

сегодня, 16:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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24-летняя американская звезда Хейли Бибер поразила своей стройной фигурой в новой рекламной кампании всемирно известного бренда Victoria's Secret.

Жена Бибера стала новым лицом Victoria's Secret (ФОТО)

Хейли Бибер / Фото: @haileybieber

Знаменитость позировала перед камерами в трех комплектах нижнего белья из эластичного шелка: в белом комплекте с черным кружевом, таком же фиолетовом ансамбле и лавандовом образе с красной окантовкой. 

Но Хейли Бибер вызвала резонанс в сети из-за того, что стала лицом новой рекламной кампании Victoria's Secret, продемонстрировав не только элегантные наряды, но и сверкнув стройной фигурой. Дело в том, что в прошлом году бренд заявил, что меняет свою политику и больше не будет приглашать к сотрудничеству супермоделей и проводить свое шикарное "ангельское" шоу. Поводом для такого решения стала постоянная критика в сторону компании из-за того, что они выбирают для рекламы только худых девушек, а в жизни женщины имеют разные параметры. 

Руководство марки приняло претензии покупателей к сведению и попыталось изменить свою тактику. За последние месяцы бренд Victoria's Secret немного реабилитировался в глазах поклонников.

Жена Бибера стала новым лицом Victoria's Secret (ФОТО) - фото 2
Жена Бибера стала новым лицом Victoria's Secret (ФОТО) - фото 3


Фото: @victoriassecret

Напомним, что популярная модель Хейли Бибер поделилась со своими фанатами кадрами из новой фотосессии. От этих кадров пользователям социальной сети трудно отвести взгляд.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 51-летняя датская модель Хелена Кристенсен на своей странице в Instagram порадовала подписчиков ярким фото и видео в белье от Victoria's Secret.

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-10179017/Hailey-Bieber-strips-lingerie-star-new-campaign-Victorias-Secret.html
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