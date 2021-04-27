Хейли Бибер объяснила, почему ограничила для себя Instagram

24-летняя модель Хейли Бибер стала звездой нового выпуска модного журнала Harper's Bazaar, в котором рассказала, почему ограничила для себя пользование одной из самых популярных социальных сетей — Instagram.

Хейли Бибер (фото из открытых источников)

В новом интервью жена Джастина Бибера рассказала о том, что перестала быть активным пользователем Instagram. Сейчас она заходит туда только два дня в неделю. Свое решение она объяснила тем, что в социальных сетях часто начала сравнивать себя с другими, поэтому страдала низкой самооценкой и чувствовала себя подавленной.

Также знаменитость отметила, что в социальных сетях люди демонстрируют только свои сильные стороны, не позволяя миру видеть всю реальность, а только ее небольшую часть. В один момент Хейли поняла, что хочет оградить себя от социальной сети, чтобы меньше смотреть на людей со стороны и больше времени посвящать собственному развитию.

"Мне всего 24 года, и я все еще пытаюсь понять, кто я как женщина. Кто я в своей карьере. Кто я как жена. Начать пришлось с того, что я не захожу в инстаграм с понедельника по пятницу", – подытожила американская звезда.

Напомним, Хейли Бибер откровенно призналась, что не спешит становиться мамой, хотя еще до замужества думала, что не будет затягивать с рождением детей. Сейчас же у нее много проектов, которые она хочет реализовать, а потом они с Джастином подумают о пополнении.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская звезда Хейли Бибер устроила домашнюю фотосессию и похвасталась фигурой в сексуальном черном боди. Локацией для съемки стала светлая гостиная, где Хейли позировала на белом диване.

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