Хейли Бибер показала идеальное платье для Нового года (ФОТО)

24-летняя модель Хейли Бибер регулярно демонстрирует поклонникам стильные образы, которые вдохновляют миллионы модниц со всего мира. Недавно знаменитость похвасталась роскошным платьем, которое идеально подойдет для встречи Нового года.

Хейли Бибер / Фото: @haileybieber

На своей странице в Instagram жена Джастина Бибера опубликовала несколько кадров, на которых позирует в длинном платье шоколадного оттенка, усыпанном пайетками. Наряд на тонких бретельках был дополнен аппликацией на груди, которая придавала образу сексуальности и особого шика. Хейли распустила волосы, сделала эффектный макияж и дополнила свой стильный look массивными золотистыми серьгами и браслетами. В тон платью американская модель сделала шоколадный маникюр.

В таком образе Хейли посетила свадьбу своей подруги Лорен Перец.





Меньше чем за сутки публикация знаменитсоти собрала более 2,3 миллиона лайков и множество комментариев: "Это очень горячо", "Красотка", "Богиня", "Так красиво", "Ты великолепная", — прокомментировали фолловеры.

К слову, такое платье отлично подойдет для встречи наступающего Нового 2022 года, который пройдет под символом Голубого Водного Тигра. Соответственно, встречать его нужно в нарядах серебристого, белого, голубого или коричного оттенка.

Напомним, что популярная модель Хейли Бибер похвасталась новой фотосессией в черном сексуальном боди.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская модель Хейли Бибер рассказала, по какой причине ограничила для себя пользование социальной сетью Instagram.

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