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Хейли Бибер показала идеальное платье для Нового года (ФОТО)

Американская модель Хейли Бибер показала фантастическое платье, которое подойдет для празднования Нового года

сегодня, 15:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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24-летняя модель Хейли Бибер регулярно демонстрирует поклонникам стильные образы, которые вдохновляют миллионы модниц со всего мира. Недавно знаменитость похвасталась роскошным платьем, которое идеально подойдет для встречи Нового года.

Хейли Бибер показала идеальное платье для Нового года (ФОТО)

Хейли Бибер / Фото: @haileybieber

На своей странице в Instagram жена Джастина Бибера опубликовала несколько кадров, на которых позирует в длинном платье шоколадного оттенка, усыпанном пайетками. Наряд на тонких бретельках был дополнен аппликацией на груди, которая придавала образу сексуальности и особого шика. Хейли распустила волосы, сделала эффектный макияж и дополнила свой стильный look массивными золотистыми серьгами и браслетами. В тон платью американская модель сделала шоколадный маникюр.

В таком образе Хейли посетила свадьбу своей подруги Лорен Перец.

Хейли Бибер показала идеальное платье для Нового года (ФОТО) - фото 2

Меньше чем за сутки публикация знаменитсоти собрала более 2,3 миллиона лайков и множество комментариев: "Это очень горячо", "Красотка", "Богиня", "Так красиво", "Ты великолепная", — прокомментировали фолловеры.

К слову, такое платье отлично подойдет для встречи наступающего Нового 2022 года, который пройдет под символом Голубого Водного Тигра. Соответственно, встречать его нужно в нарядах серебристого, белого, голубого или коричного оттенка.

Напомним, что популярная модель Хейли Бибер похвасталась новой фотосессией в черном сексуальном боди.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская модель Хейли Бибер рассказала, по какой причине ограничила для себя пользование социальной сетью Instagram.

Читайте также, что Хейли Бибер показала фанатам ягодицы во время новой съемки.


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