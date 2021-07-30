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Главная Новости Звезды персона Ходят слухи: 60-летний Джордж Клуни снова станет отцом
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Ходят слухи: 60-летний Джордж Клуни снова станет отцом

В сети ходят слухи, что американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль готовятся снова стать родителями

сегодня, 17:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудский секс-символ, звезда фильмов "Американец" и "Идеальный шторм" Джордж Клуни и его возлюбленная Амаль готовятся к пополнению в семье. Такой информацией поделился таблоид Gossip Cop, а после его подхватили другие западные издания.

Ходят слухи: 60-летний Джордж Клуни снова станет отцом

Джордж Клуни / Фото: REX / Shutterstock

Инсайдер сообщает, что звездная пара сообщила о беременности только близким друзьям и родственникам во время ужина в ресторане недалеко от их виллы на озере Комо (Италия). Поговаривают, что у 60-летнего актера снова будут близнецы. По слухам, его супруга находится сейчас на первом триместре беременности.

Аноним также сообщил, что знаменитости очень обрадовались скорому пополнению. Они хотели еще детей, но в силу возраста были не уверены, что это получится. Раньше Джордж Клуни отмечал, что мечтает о большой семье. 

Известно, что голливудский красавчик Джордж Клуни и его супруга Амаль в браке уже около 7 лет. В 2014-м году они провели свадьбу в Венеции, а спустя три года у пары появились близнецы: дочь Элла и сын Александр.

Напомним, что популярный актер, звезда фильма "Одиннадцать друзей Оушена" Джордж Клуни признался, что семь лет назад собрал в одном месте своих близких друзей и вручил каждому сумку, в которой было по одному миллиону долларов. Актер таким образом поблагодарил их за поддержку, оказанную на протяжение всей жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 35-летняя актриса, звезда фильмов "Аквамен" и "Сумасшедшая езда" Эмбер Херд неожиданно объявила, что стала мамой. Знаменитость опубликовала нежную фотографию, на которой позирует на кровати вместе со своей дочерью Уной Пейдж Херд.


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Источник: https://www.gossipcop.com/
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