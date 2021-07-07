Ходят слухи: Скарлетт Йоханссон снова станет мамой

36-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Черная вдова" и "Мстители" Скарлетт Йоханссон готовится снова стать мамой. Этой новостью поделилось издание Page Six.

Скарлетт Йоханссон | Фото: Reuters | Mark Blinch

Знаменитость скрывает эту новость от общественности и практически не появляется на светских мероприятиях, но источник говорит, что актриса родит совсем скоро и что они с мужем Колином Жостом очень рады этому событию. О второй беременности звезда "Мстителей" сообщила только близким людям.

Подозрения у поклонников возникли еще когда Скарлетт Йоханссон не появилась на мероприятии по случаю премьеры супергеройского фильма "Черная вдова", где она сыграла главную роль и попробовала себя в роли дополнительного продюсера. Актриса выходила на видеосвязь, но ее фигуры не было видно.

Отметим, что с комиком Колином Жостом голливудская актриса начала встречаться в декабре 2017 года, а спустя три года, влюбленные поженились, свадьбы прошла в узком кругу, без пышных празднований. Но это не первый брак знаменитости. Ранее актриса была женой Райана Рейнольдса, но спустя 2 года они развелись. Второй раз Скарлетт вышла замуж за журналиста Ромена Дориака, с которым также рассталась спустя 2 года. У экс-супругов есть дочь Роуз. А для комика Колина Жоста этот брак — первый.

Напомним, что популярная актриса, звезда супергеройского фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот поделилась с поклонниками чудесной новостью — она стала мамой в третий раз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 35-летняя актриса, звезда фильмов "Аквамен" и "Сумасшедшая езда" Эмбер Херд неожиданно объявила, что стала мамой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!