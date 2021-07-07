logo
Русский Українська

BTC/USD

34818.45

ETH/USD

2383.56

LTC/USD

141.74

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Ходят слухи: Скарлетт Йоханссон снова станет мамой
commentss НОВОСТИ Все новости

Ходят слухи: Скарлетт Йоханссон снова станет мамой

Американская актриса Скарлетт Йоханссон скоро во второй раз станет мамой: от общественности эту новость звезда пока скрывает

сегодня, 14:05
Автор:

Светлана Шкурупий

36-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Черная вдова" и "Мстители" Скарлетт Йоханссон готовится снова стать мамой. Этой новостью поделилось издание Page Six.

Ходят слухи: Скарлетт Йоханссон снова станет мамой

Скарлетт Йоханссон | Фото: Reuters | Mark Blinch

Знаменитость скрывает эту новость от общественности и практически не появляется на светских мероприятиях, но источник говорит, что актриса родит совсем скоро и что они с мужем Колином Жостом очень рады этому событию. О второй беременности звезда "Мстителей" сообщила только близким людям.

Подозрения у поклонников возникли еще когда Скарлетт Йоханссон не появилась на мероприятии по случаю премьеры супергеройского фильма "Черная вдова", где она сыграла главную роль и попробовала себя в роли дополнительного продюсера. Актриса выходила на видеосвязь, но ее фигуры не было видно. 

Отметим, что с комиком Колином Жостом голливудская актриса начала встречаться в декабре 2017 года, а спустя три года, влюбленные поженились, свадьбы прошла в узком кругу, без пышных празднований. Но это не первый брак знаменитости. Ранее актриса была женой Райана Рейнольдса, но спустя 2 года они развелись. Второй раз Скарлетт вышла замуж за журналиста Ромена Дориака, с которым также рассталась спустя 2 года. У экс-супругов есть дочь Роуз. А для комика Колина Жоста этот брак — первый.

Напомним, что популярная актриса, звезда супергеройского фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот поделилась с поклонниками чудесной новостью — она стала мамой в третий раз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 35-летняя актриса, звезда фильмов "Аквамен" и "Сумасшедшая езда" Эмбер Херд неожиданно объявила, что стала мамой.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://pagesix.com/2021/07/06/scarlett-johansson-is-pregnant-expecting-baby-with-colin-jost/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ