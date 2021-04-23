Билык похвасталась крутым подарком

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Ольга Чародий
Украинская певица Ирина Билык похвалилась фолловерам в
Instagram подарком — трехколесным электросамокатом.
Ирина Билык (фото из открытых источников)
Судя по фото в сети, женщина уже начала осваивать навыки
вождения новым "подвижным средством". В комментарии она напомнила, что у нее
уже есть электрическая Tesla.
Те назвали ее новый образ крутым и отметили, что самокат ей очень идет.
Напомним, 50-летняя популярная исполнительница Ирина Билык, которая сейчас отдыхает в Египте и делится с поклонниками новыми фотографиями, призналась, что чуть не стала женой шейха. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала короткое видео, на котором позирует в атласных брюках черного цвета, блестящей тунике и прозрачной накидке в тон. Свой образ она дополнила обувью на платформе и синим платком, элегантно повязанным на голове, а также массивными серьгами. Ирина написала, что однажды познакомилась с шейхом, который предложил ей остаться с ним в его стране. Имя мужчины она оставила в секрете. Певица отметила, что это случилось за месяц до старта ее концертного утра по Украине, и она с улыбкой отказала шейху. "Иногда я думаю, может женой шейха быть намного интересней, чем звездой сцены? А вы как думаете, правильно ли я поступила", — отметила певица. Поклонники, которые были рады такому откровению знаменитости, поддержали ее решение и поделились собственными взглядами на такую ситуацию: "Правильно поступили! Вы свободная, красивая, обеспеченна", "Тогда бы, мы потеряли прекрасную певицу", "Конечно правильно. Вы свободный человек, а не птица в золотой клетке", "Правильное решение! Вы б не смогли без сцены.Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская артистка Ирина Билык рассказала, почему обращается за помощью к экстрасенсам.
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