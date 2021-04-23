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Билык похвасталась крутым подарком

Судя по фото в сети, женщина уже начала осваивать навыки вождения новым «подвижным средством»

сегодня, 01:40
Автор:

Ольга Чародий

Украинская певица Ирина Билык похвалилась фолловерам в Instagram подарком — трехколесным электросамокатом.

Билык похвасталась крутым подарком

Ирина Билык (фото из открытых источников)

Судя по фото в сети, женщина уже начала осваивать навыки вождения новым "подвижным средством". В комментарии она напомнила, что у нее уже есть электрическая Tesla.

"А как вы относитесь к тому, чтобы большинство транспортных средств ездило на электричестве?", — поинтересовалась она у подписчиков.

Те назвали ее новый образ крутым и отметили, что самокат ей очень идет.

Напомним, 50-летняя популярная исполнительница Ирина Билык, которая сейчас отдыхает в Египте и делится с поклонниками новыми фотографиями, призналась, что чуть не стала женой шейха. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала короткое видео, на котором позирует в атласных брюках черного цвета, блестящей тунике и прозрачной накидке в тон. Свой образ она дополнила обувью на платформе и синим платком, элегантно повязанным на голове, а также массивными серьгами.  Ирина написала, что однажды познакомилась с шейхом, который предложил ей остаться с ним в его стране. Имя мужчины она оставила в секрете. Певица отметила, что это случилось за месяц до старта ее концертного утра по Украине, и она с улыбкой отказала шейху. "Иногда я думаю, может женой шейха быть намного интересней, чем звездой сцены? А вы как думаете, правильно ли я поступила", — отметила певица. Поклонники, которые были рады такому откровению знаменитости, поддержали ее решение и поделились собственными взглядами на такую ситуацию: "Правильно поступили! Вы свободная, красивая, обеспеченна", "Тогда бы, мы потеряли прекрасную певицу", "Конечно правильно. Вы свободный человек, а не птица в золотой клетке", "Правильное решение! Вы б не смогли без сцены.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская артистка Ирина Билык рассказала, почему обращается за помощью к экстрасенсам.




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Источник: https://www.instagram.com/bilyk_iryna/?utm_source=ig_embed
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