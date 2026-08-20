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Итого более 20 лет: как выглядела жена Усик до мировой славы мужа (ФОТО)

Какова была Катерина Усик в юности и начале отношений с Александром.

20 августа 2026, 19:07
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Slava Kot

История отношений Александра и Катерины Усик длится более двух десятилетий. Будущий чемпион мира познакомился с Екатериной еще в школьные годы в Симферополе. На тот момент Александру было 15 лет, а его будущей жене около 14 лет.

Итого более 20 лет: как выглядела жена Усик до мировой славы мужа (ФОТО)

Екатерина Усик. Фото: Instagram / usyk_kate1505

Архивные фотографии позволяют увидеть, какой Катерина была задолго до того, как ее муж стал одним из известнейших боксеров мира. В юности у нее были темные волосы, выразительные глаза и стройная фигура. Как и многие ровесницы, Екатерина тогда выбирала характерный для 2000-х молодежный стиль, в том числе джинсы, топы и спортивную одежду.

Итого более 20 лет: как выглядела жена Усик до мировой славы мужа (ФОТО) - фото 2

Катерина Усик и Александр Усик. Фото: Instagram / usyk_kate1505

Итого более 20 лет: как выглядела жена Усик до мировой славы мужа (ФОТО) - фото 2

Свадебное фото Катерины Усик и Александра Усика. Фото: Instagram / usyk_kate1505

Отношения пары не всегда были безоблачными. В начале профессиональной карьеры Александра Усика между влюбленными возник серьезный кризис. Сам боксер впоследствии рассказывал, что из-за успеха и перемен в его жизни отношения оказались под угрозой. Однако пара смогла преодолеть трудности. В 2009 году Александр и Екатерина официально поженились. После оккупации Крыма в 2014 году семья переехала в Киевскую область.

Итого более 20 лет: как выглядела жена Усик до мировой славы мужа (ФОТО) - фото 2

Усик и его супруга. Фото: Instagram / usyk_kate1505

Итого более 20 лет: как выглядела жена Усик до мировой славы мужа (ФОТО) - фото 2

Екатерина Усик с мужем и детьми. Фото: Instagram / usyk_kate1505

Сегодня супруги воспитывают четырех детей: дочерей Елизавета и Марию и сыновей Кирилла и Михаила. Из-за ситуации безопасности семья некоторое время живет отдельно: Катерина с дочками находится в Украине, тогда как сыновья вместе с бабушкой и дедушкой живут в Испании.

Екатерина также активно ведет социальные сети. Ее Instagram имеет сотни тысяч подписчиков. В блоге она рассказывает о жизни семьи, поддерживает Украину и выступает против российской агрессии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жена Усика поставила ему жесткий ультиматум по завершению карьеры.

Также "Комментарии" писали, что Александр Пономарев впервые показал свою новую девушку.



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