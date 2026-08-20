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Разом понад 20 років: як виглядала дружина Усик до світової слави чоловіка (ФОТО)

Якою була Катерина Усик у юності та на початку стосунків з Олександром.

20 серпня 2026, 19:07
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Slava Kot

Історія стосунків Олександра та Катерини Усик триває понад два десятиліття. Майбутній чемпіон світу познайомився з Катериною ще у шкільні роки в Сімферополі. На той момент Олександру було 15 років, а його майбутній дружині близько 14.

Разом понад 20 років: як виглядала дружина Усик до світової слави чоловіка (ФОТО)

Катерина Усик. Фото: Instagram / usyk_kate1505

Архівні фотографії дозволяють побачити, якою Катерина була задовго до того, як її чоловік став одним з найвідоміших боксерів світу. У юності вона мала темне волосся, виразні очі та струнку фігуру. Як і багато ровесниць, Катерина тоді обирала характерний для 2000-х молодіжний стиль, зокрема джинси, топи та спортивний одяг.

Разом понад 20 років: як виглядала дружина Усик до світової слави чоловіка (ФОТО) - фото 2

Катерина Усик та Олександр Усик. Фото: Instagram / usyk_kate1505

Разом понад 20 років: як виглядала дружина Усик до світової слави чоловіка (ФОТО) - фото 2

Весільне фото Катерини Усик та Олександра Усика. Фото: Instagram / usyk_kate1505

Стосунки пари не завжди були безхмарними. На початку професійної кар'єри Олександра Усика між закоханими виникла серйозна криза. Сам боксер згодом розповідав, що через успіх і зміни у його житті стосунки опинилися під загрозою. Однак пара змогла подолати труднощі. У 2009 році Олександр і Катерина офіційно одружилися. Після окупації Криму у 2014 році родина переїхала до Київської області.

Разом понад 20 років: як виглядала дружина Усик до світової слави чоловіка (ФОТО) - фото 2

Усик та його дружина. Фото: Instagram / usyk_kate1505

Разом понад 20 років: як виглядала дружина Усик до світової слави чоловіка (ФОТО) - фото 2

Катерина Усик з чоловіком та дітьми. Фото: Instagram / usyk_kate1505

Сьогодні подружжя виховує чотирьох дітей: доньок Єлизавету та Марію і синів Кирила та Михайла. Через безпекову ситуацію родина певний час живе окремо: Катерина з доньками перебуває в Україні, тоді як сини разом з бабусею та дідусем живуть в Іспанії.

Катерина також активно веде соціальні мережі. Її Instagram має сотні тисяч підписників. У блозі вона розповідає про життя родини, підтримує Україну та виступає проти російської агресії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дружина Усика поставила йому жорсткий ультиматум щодо завершення кар'єри.

Також "Коментарі" писали, що Олександр Пономарьов уперше показав свою нову дівчину.



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