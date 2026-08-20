Разом понад 20 років: як виглядала дружина Усик до світової слави чоловіка (ФОТО)

Історія стосунків Олександра та Катерини Усик триває понад два десятиліття. Майбутній чемпіон світу познайомився з Катериною ще у шкільні роки в Сімферополі. На той момент Олександру було 15 років, а його майбутній дружині близько 14.

Катерина Усик. Фото: Instagram / usyk_kate1505

Архівні фотографії дозволяють побачити, якою Катерина була задовго до того, як її чоловік став одним з найвідоміших боксерів світу. У юності вона мала темне волосся, виразні очі та струнку фігуру. Як і багато ровесниць, Катерина тоді обирала характерний для 2000-х молодіжний стиль, зокрема джинси, топи та спортивний одяг.

Катерина Усик та Олександр Усик. Фото: Instagram / usyk_kate1505

Весільне фото Катерини Усик та Олександра Усика. Фото: Instagram / usyk_kate1505

Стосунки пари не завжди були безхмарними. На початку професійної кар'єри Олександра Усика між закоханими виникла серйозна криза. Сам боксер згодом розповідав, що через успіх і зміни у його житті стосунки опинилися під загрозою. Однак пара змогла подолати труднощі. У 2009 році Олександр і Катерина офіційно одружилися. Після окупації Криму у 2014 році родина переїхала до Київської області.

Усик та його дружина. Фото: Instagram / usyk_kate1505

Катерина Усик з чоловіком та дітьми. Фото: Instagram / usyk_kate1505

Сьогодні подружжя виховує чотирьох дітей: доньок Єлизавету та Марію і синів Кирила та Михайла. Через безпекову ситуацію родина певний час живе окремо: Катерина з доньками перебуває в Україні, тоді як сини разом з бабусею та дідусем живуть в Іспанії.

Катерина також активно веде соціальні мережі. Її Instagram має сотні тисяч підписників. У блозі вона розповідає про життя родини, підтримує Україну та виступає проти російської агресії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дружина Усика поставила йому жорсткий ультиматум щодо завершення кар'єри.

Також "Коментарі" писали, що Олександр Пономарьов уперше показав свою нову дівчину.