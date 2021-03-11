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Известная актриса закапывает свои награды в саду: в чем причина

Актриса считает это весьма забавным

сегодня, 17:00
Автор:

Светлана Шкурупий

42-летняя известная актриса, звезда фильмов "Исчезнувшая" и "Аферистка" Розамунд Пайк призналась, где хранит свои кинонаграды. И это весьма необычное место для таких вещей.

Известная актриса закапывает свои награды в саду: в чем причина

Розамунд Пайк / фото: hk.asiatatler

Знаменитость во время беседы с телеведущей Эллен Дедженерес рассказала, что трофеи за свои успехи в киноиндустрии она закапывает в саду возле дома, оставляя какую-то их часть на поверхности. Розамунд Пайк объясняет, что не хочет выставлять их напоказ, потому что считает это своеобразным хвастовством. 

"Я думаю, что это неловко, поэтому я закапываю их в саду, выставляя некоторые части наружу, чтобы вы могли мельком увидеть руку, а может быть, корону или глобус", — призналась звезда актриса.

Звезда фильма "Исчезнувшая" считает такое место хранения статуэток весьма забавным и представляем, как таким находкам обрадуются люди, которые однажды купят ее дом.

Отметим, что актерским прорывом для Пайк стала именно роль в фильме "Исчезнувшая", являющегося адаптацией одноименного романа Гиллиан Флинн. За эту роль в 2015 году она была номинирована на премии "Оскар", "Золотой глобус", а также BAFTA в категории "Лучшая женская роль". В 2019 году актриса получила "Эмми", а в 2021 — "Золотой глобус".

Напомним, что в ночь на 1 марта 2021 года в США состоялась 78-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Мировые знаменитости смогли блеснуть своими роскошными нарядами на красной дорожке. Кто же запомнился больше всего, узнайте в нашем материале.

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Источник: https://www.popcornnews.ru/news/zvezda-ischeznuvshei-rozamund-paik-zakapyvaet-vse-nagrady-v-sadu
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