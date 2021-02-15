Известную голливудскую актрису «ударили» в театре

С голливудской красоткой, звездой сериала "Большая маленькая ложь" Николь Кидман случилась неприятная история в Сиднейском оперном театре. Знаменитость стала жертвой агрессии неизвестного мужчины.

Николь Кидман (фото из открытых источников)

Как сообщает издание The Sydney Morning Herald, голливудская актриса вместе со своим супругом Китом пришла в театр на постановку "Веселая вдова". Когда спектакль закончился, Николь Кидман и ее муж были впечатлены игрой актеров, поэтому решили поаплодировать им стоя. Но зрителю, сидящему позади них, это не понравилось, и он начал возмущаться. Он попросил звездных супругов сесть на свои места, но они объяснили, что таким образом лишь выражают свое восхищение постановкой. После этого неизвестный мужчина взял свою программку и ударил ею Николь Кидман по голове.

Возлюбленный актрисы тут же за нее заступился и обвинил мужчину в "нападении" на жену, после чего вызвал сотрудников полиции. Офицеры прибыли в Оперный театр и выяснили обстоятельства конфликта, поговорив с двумя мужчинами. Никаких дальнейших действий предпринято не было.

Напомним, что звезда фильма "Степфордские жены" Николь Кидман недавно призналась, что переболела онкологическим заболеванием. У актрисы был диагностирован рак кожи, но она вовремя обратилась к врачам, прошла курс лечение и поборола недуг.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская знаменитость Николь Кидман активно ведет страничку в социальной сети Instagram. А вот своим дочерям (12-летней Сандее и 9-летней Маргарет) актриса не разрешает заводить аккаунты, пытаясь оградить их от виртуального мира.

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