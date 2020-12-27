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Известная модель призналась, что больше не может иметь детей

Модель призналась, что ей нравилось быть беременной

сегодня, 14:30
Автор:

Светлана Шкурупий

35-летняя модель Крисси Тайген, которая недавно пережила выкидыш, призналась, что больше не сможет иметь детей. 

Известная модель призналась, что больше не может иметь детей

Крисси Тейген / www.gettyimages.in

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, на которой позирует возле зеркала в платье бежевого цвета с вырезами по бокам. Свой волосы звезда собрала в пучок и предстала перед подписчиками без макияжа. На кадре видно ее округлившийся животик и Крисси призналась, что каждый раз, когда проходит мимо зеркала и видит себя, очень огорчается, ведь могла бы сейчас вынашивать своего малыша. 

"Мне нравится быть беременной. Но жаль, что этого больше никогда не случится", – призналась американская модель.

Крисси написала, что после перенесенного выкидыша изменилось ее тело и сознание. И еще, что она очень гордится своими двумя детьми, который взрослеют с каждым днем. Ее пост собрал боле 3,5 млн лайков, а подписчики поддержали знаменитость теплыми словами: "Посылаю вам всю любовь", "Ты выглядишь прекрасно", "Спасибо, что поделились этой сложной частью вашего пути", "Вы вдохновляете очень многих людей своей честностью и откровенностью. Огромное спасибо", — написали фолловеры.

Напомним, что в октябре 2020 года американская модель Крисси Тайген и ее супруг, певец Джон Ледженд потеряли ребенка. В конце сентября звезду госпитализировали с кровотечением и сделали ей два переливания крови, но малыша, к сожалению, спасти не удалось. После случившегося, Крисси пережила серьезную депрессию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в прошлом месяце 39-летняя герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые призналась, что этим летом потеряла ребенка. 


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