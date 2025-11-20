Известному певцу прямо перед концертами стало плохо: появились новые друицы о его состоянии

Сегодня утром команда Степана Гиги объявила об отмене его концертов из-за ухудшения состояния здоровья. Певец был госпитализирован, где ему срочно была проведена операция.

Степан Гига (фото из открытых источников)

Медики не раскрывают диагноз артиста, его состояние характеризуют как тяжелое, но стабильное. Концертный директор Петр Добромильский в комментарии ТСН.ua отметил, что Гига находится в сознании и под постоянным наблюдением врачей.

"Он во Львове. Пока ничего не можем сказать. Впоследствии будет информация. Он в сознании. Все (сын и дочь — прим. редактора) на месте", — говорит Добромильский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певец Степан Гига , исполнитель хита "Этот сон", "Золото Карпат" и других, в тяжелом состоянии после перенесенной операции.

"Дорогие поклонники, друзья! Вынуждены сообщить, что ближайшие запланированные концерты мы должны отменить в связи с болезнью Степана Петровича и проведенным срочным оперативным вмешательством", — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние 66-летнего артиста тяжелое, но стабильное. Он "получает всю необходимую медицинскую помощь, но требует времени для восстановления и реабилитации".

