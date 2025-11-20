logo

Известному певцу прямо перед концертами стало плохо: появились новые друицы о его состоянии

Концертный директор Гиги прокомментировал самочувствие артиста

20 ноября 2025, 01:35
Сегодня утром команда Степана Гиги объявила об отмене его концертов из-за ухудшения состояния здоровья. Певец был госпитализирован, где ему срочно была проведена операция.

Степан Гига (фото из открытых источников)

Медики не раскрывают диагноз артиста, его состояние характеризуют как тяжелое, но стабильное. Концертный директор Петр Добромильский в комментарии ТСН.ua отметил, что Гига находится в сознании и под постоянным наблюдением врачей.

"Он во Львове. Пока ничего не можем сказать. Впоследствии будет информация. Он в сознании. Все (сын и дочь — прим. редактора) на месте", — говорит Добромильский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певец Степан Гига , исполнитель хита "Этот сон", "Золото Карпат" и других, в тяжелом состоянии после перенесенной операции.

"Дорогие поклонники, друзья! Вынуждены сообщить, что ближайшие запланированные концерты мы должны отменить в связи с болезнью Степана Петровича и проведенным срочным оперативным вмешательством", — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние 66-летнего артиста тяжелое, но стабильное. Он "получает всю необходимую медицинскую помощь, но требует времени для восстановления и реабилитации".

Также "Комментарии" писали о том, что Известного американского актера Джонни Деппа обнаружили без сознания в гостиничном номере в столице Венгрии Будапеште. Актера забрали в одну из местных больниц в тяжелом состоянии. Это произошло как раз перед выступлением хард-роковой группы Hollywood Vampires, участником которой является Депп и приехавший с концертом в Будапешт в рамках тура.

Выступление пришлось упразднить, хотя музыканты уже буквально готовились выходить на сцену. Тогда менеджер Деппа сказал, что известный американец чувствует себя плохо, однако подробно не прибегал.



