Известному певцу прямо перед концертами стало плохо: появились новые друицы о его состоянии

Лиля Воробьева
Сегодня утром команда Степана Гиги объявила об отмене его концертов из-за ухудшения состояния здоровья. Певец был госпитализирован, где ему срочно была проведена операция.
Степан Гига (фото из открытых источников)
Медики не раскрывают диагноз артиста, его состояние характеризуют как тяжелое, но стабильное. Концертный директор Петр Добромильский в комментарии ТСН.ua отметил, что Гига находится в сознании и под постоянным наблюдением врачей.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певец Степан Гига , исполнитель хита "Этот сон", "Золото Карпат" и других, в тяжелом состоянии после перенесенной операции.
Отмечается, что состояние 66-летнего артиста тяжелое, но стабильное. Он "получает всю необходимую медицинскую помощь, но требует времени для восстановления и реабилитации".
