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Известный актер решил взять паузу в карьере: что произошло

Актер устал от постойной работы над фильмами

сегодня, 14:00
Автор:

Светлана Шкурупий








24-летний известный актер Том Холланд, звезда супергеройского фильма "Человек-паук" признался, что хочет взять перерыв в карьере, чтобы насладиться жизнью.

Известный актер решил взять паузу в карьере: что произошло

Том Холланд (фото из открытых источников)

Холланд стал популярным в юном возрасте, а в 2015 году, когда он подписан контракт с киностудией Marvel, получил всемирное признание. Он стал самым юным актером, исполнившим роль Человека-паука. Сейчас Том работает над сиквелом о супергерое, а после окончания съемок хочет взять временную паузу, чтобы пойти домой и просто заняться вещами, на которые у него раньше не хватало времени.

Актер признался, что хочет покататься на лыжах, потому что раньше, по условиям контракта, ему запрещалось это делать, ведь если бы "Человек-паук" сломал ногу, то для Marvel Studios это была бы серьезная проблема. 

"Я собираюсь сделать перерыв. Я просто пойду домой и посмотрю, куда меня унесет ветер", — отметил 24-летний Том Холланд.

Помимо работы над "Человеком-пауком" актер также был задействован и в других проектах, например, он сыграл в драме "Дьявол все время" и "Вишня", поэтому не удивительно, что у знаменитости не было свободного времени, чтобы встретиться с друзьями или поехать куда-то отдохнуть.

Напомним, в конце февраля 2021 года в сети появилась информация, что паузу в карьере решила взять звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон. Западные источники говорили, что актриса хочет посвятить больше времени своему возлюбленному Лео Робинтону. Но позже эту информацию опровергли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что компания Marvel представила нового Капитана Америку. Им станет Аарон Фишер — открытый гей.


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