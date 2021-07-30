Известный американский музыкант совершил самоубийство

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Денис Подставной
В округе Гумбольт, штат Калифорния, в собственном доме нашли мертвым 55-летнего фронтмена металл-группы Metal Church Майка Хоу. Об этом сообщает издание TMZ.
Майк Хоу из группы Metal Church повесился в своем доме. Фото metalheadzone
Как стало известно, музыканта нашли повешенным в его доме. Тело погибшего рокера было обнаружено его родственниками. Они же и сообщили в полицию о случившемся. Официальной причиной смерти названа асфиксия. Местные власти уверены, что рок-музыкант совершил самоубийство.
Однако, что могло стать причиной суицида родственники вовсе не понимают. Опять таки, по словам полиции, дело точно не в каких-либо наркотических веществах, алкоголе или различных медицинских препаратах. Не исключено, что у металлиста были проблемы, которые и подтолкнули его на этот крайний шаг.
К слову, весной 2005 года ушел из жизни еще один участник группы Metal Church Дэвид Уэйн. В тот роковой день он попал в автокатастрофу. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
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