Известный американский музыкант совершил самоубийство

В округе Гумбольт, штат Калифорния, в собственном доме нашли мертвым 55-летнего фронтмена металл-группы Metal Church Майка Хоу. Об этом сообщает издание TMZ.

Майк Хоу из группы Metal Church повесился в своем доме. Фото metalheadzone

Как стало известно, музыканта нашли повешенным в его доме. Тело погибшего рокера было обнаружено его родственниками. Они же и сообщили в полицию о случившемся. Официальной причиной смерти названа асфиксия. Местные власти уверены, что рок-музыкант совершил самоубийство.

Однако, что могло стать причиной суицида родственники вовсе не понимают. Опять таки, по словам полиции, дело точно не в каких-либо наркотических веществах, алкоголе или различных медицинских препаратах. Не исключено, что у металлиста были проблемы, которые и подтолкнули его на этот крайний шаг.

К слову, весной 2005 года ушел из жизни еще один участник группы Metal Church Дэвид Уэйн. В тот роковой день он попал в автокатастрофу. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Для справки: группа Metal Church была основана в 1980 году. В 1984 году группа выпустила свой первый одноименный альбом на независимом лейбле Ground Zero . В 2009 году группа прекратила свое существование, но уже к 2012 музыканты вновь собрались все вместе и начали выступать.





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