Известный голливудский актер совершил самоубийство в 46 лет

19 декабря в США скончался голливудский актер Джеймс Ренсон. Ему было 46 лет. Как сообщил судебно-медицинский эксперт Лос-Анджелеса, смерть актера наступила в результате самоубийства.

Умер актер Джеймс Рэнсон. Фото: AFP

Джеймс Ренсон был хорошо известен зрителям по роли Честера "Зигги" Соботки во втором сезоне культового сериала HBO "Прослушка", криминальной драмы Дэвида Саймона о жизни Балтимора. Его герой, докер, втянутый в мир мелкой преступности, стал одним из самых запоминающихся персонажей сезона. Впоследствии актер снова сотрудничал с Саймоном в сериале "Поколение убийц", где сыграл реального морского пехотинца капрала Джоша Рэя Персона.

Более широкой аудитории Ренсон также известен по фильму "Оно 2", в котором он воплотил образ взрослого Эдди Каспбрака, появившись на экране вместе с Биллом Гейдером, Джессикой Честейном и Джеймсом МакЭвоем.

Актер родился в Балтиморе в 1979 году, учился в Центре искусств и технологий Карвера, а дебютировал в кино в 2002 году. В последние годы Ренсон открыто говорил о личных травмах и борьбе с зависимостями. У него остались жена Джейми МакФи и двое детей.

Ренсон также снимался в таких телесериалах, как "CSI: Место преступления", "Гавайи 5-0", "Поколение убийц". Его последнее появление на телевидении произошло в эпизоде второго сезона сериала "Покер Фейс", вышедшего в эфир в июне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что умер Кэри-Хироюки Тагава. Актер, сыгравший Шан Цунга из Mortal Kombat, впоследствии ставший гражданином РФ.

Также "Комментарии" писали, что известный голливудский режиссер и его жена найдены мертвыми в доме с ножевыми ранениями.