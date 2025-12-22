Відомий голлівудський актор вчинив самогубство у 46 років

19 грудня у США помер голлівудський актор Джеймс Ренсон. Йому було 46 років. Як повідомив судово-медичний експерт Лос-Анджелеса, смерть актора настала внаслідок самогубства.

Помер актор Джеймс Ренсон. Фото: AFP

Джеймс Ренсон був добре відомий глядачам за роллю Честера "Зіггі" Соботки у другому сезоні культового серіалу HBO "Дроти", кримінальної драми Девіда Саймона про життя Балтимора. Його герой, докер, втягнутий у світ дрібної злочинності, став одним із найзапам’ятовуваніших персонажів сезону. Згодом актор знову співпрацював із Саймоном у серіалі "Покоління вбивць", де зіграв реального морського піхотинця капрала Джоша Рея Персона.

Ширшій аудиторії Ренсон також відомий за фільмом "Воно 2", у якому він втілив образ дорослого Едді Каспбрака, з’явившись на екрані разом із Біллом Гейдером, Джессікою Честейн та Джеймсом МакЕвоєм.

Актор народився у Балтиморі в 1979 році, навчався в Центрі мистецтв і технологій Карвера, а дебютував у кіно у 2002-му. В останні роки Ренсон відкрито говорив про особисті травми та боротьбу із залежностями. У нього залишилися дружина Джеймі Макфі та двоє дітей.

Ренсон також знімався в таких телесеріалах, як "CSI: Місце злочину", "Гаваї 5-0", "Покоління вбивць". Його остання поява на телебаченні відбулася в епізоді другого сезону серіалу "Покер Фейс", який вийшов в ефір у червні.

