24 февраля стало известно о смерти советского и российского актера Дмитрия Писаренко. Артист был найден мертвым в своей квартире в Москве. Известие о смерти актера обнародовала "Лента.ру", ссылаясь на РЕН ТВ.

Известный советский актер найден мертвым в своей квартире - фото из открытых источников

Сообщается, что Дмитрий Писаренко перестал выходить на связь. Тогда один из родственников обеспокоился происходящим и отправился к актеру домой, однако дверь была заперта. Мужчина вызвал правоохранителей, которые взломали дверь и обнаружили тело артиста.

Сердце популярного актера остановилось в возрасте 61 год. О точной причине смерти не сообщается.

Дмитрий Писаренко выступал на сцене Малого театра, Нового драмтеатра и "Школы современной пьесы". Он принял участие в десятках кинопроектов, в том числе в фильмах "Господин Великий Новгород", "Царь Иван Грозный", "Соучастие в убийстве", "Оленья охота" и "Золото", а также в сериалах "Михайло Ломоносов" и "Берег его жизни".

Напомним, что накануне, на 71-м году жизни перестало биться сердце известного российского актера, звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" Александра Жданова. Печальную новость на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал театр "На Литейном". В сообщении говорится, что актера не стало в воскресенье, 21 февраля. Вероятной причиной смерти стал рак, с которым Александр Жданов боролся долгое время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не стало легендарного советского и российского актера Андрея Мягкова. Причиной смерти 82-летнего актера — острая сердечная недостаточность. По информации прессы, Мягков умер в собственном доме, тело обнаружила его жена, актриса Анастасия Вознесенская.









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