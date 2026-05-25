Известный украинский певец совсем не имеет денег и живет в землянке
Известный украинский певец совсем не имеет денег и живет в землянке

Андрей Миколайчук рассказал, что российские обстрелы уничтожили его дом в Николаевской области.

25 мая 2026, 10:45
Slava Kot

Украинский певец Андрей Миколайчук, известный по хиту "Піду втоплюся у річці глибокій", заявил, что после российских обстрелов остался без дома и живет в самодельном укрытии. По его словам, сейчас у него едва хватает денег, чтобы оплатить коммунальные услуги.

Андрей Миколайчук. Фото из открытых источников

Андрей Миколайчук в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что его дом в Николаевской области был полностью уничтожен во время войны. Певец объяснил, что годами строил жилище собственными силами, однако после удара РФ от него почти ничего не осталось.

"В Николаевской области все разбомбили — дом, который я строил. Да, его уже нет... Я сейчас вырыл себе такую землянку полметра вниз, сверху поставил, как эти чукчи в чуме — нормально. Нельзя строиться. Очень много времени съедает и денег", — объяснил Андрей Миколайчук.

Миколайчук также признался, что находится в тяжелом финансовом положении. Артист сообщил, что некоторое время имел заблокированные счета из-за долгов за коммунальные услуги.

"Денег нет, только долги. Мне счета арестовали недавно, потому что я не заплатил коммунальные. Я буквально на днях заплатил – и они разблокировали", – признался Миколайчук.

Андрей Миколайчук стал широко известен в конце 1980-х после участия в фестивале "Червона рута". Его песни "Піду втоплюся", "Маріє" и "Підпільник Кіндрат"  в свое время стали популярны благодаря сочетанию эстрадного стиля, юмора и сатиры.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bB0Ltrtp6JM
